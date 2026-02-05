Rückruf: Specialized warnt vor Sicherheitsrisiko bei Turbo Como SL E-Bikes

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Der Fahrradhersteller Specialized informiert über einen umfassenden Rückruf aller Turbo Como SL Fahrräder, die seit dem Jahr 2021 verkauft wurden. Betroffen sind die Modelle Turbo Como SL 4.0 und 5.0 – sowohl mit Riemen- als auch mit Kettenantrieb.

Sicherheitsmangel an der Gabel

Nach Angaben des Unternehmens wurde bei internen Untersuchungen ein potenzielles Sicherheitsproblem an der Gabel festgestellt. Konkret kann sich am Gabelschaftrohr ein kleiner Ermüdungsriss entwickeln. Dieser kann sich im Laufe der Nutzung vergrößern und im schlimmsten Fall zu einem Versagen der Gabel führen.

Ein solcher Defekt kann plötzlich auftreten und stellt eine erhebliche Sturz- und Verletzungsgefahr für Fahrerinnen und Fahrer dar.

Betroffene Artikel

COMO SL 4.0 (alle Modelljahre)

COMO SL 5.0 (alle Modelljahre)

Specialized rät dringend dazu, die betroffenen Fahrräder ab sofort nicht mehr zu benutzen. Nutzerinnen und Nutzer sollten ihr Turbo Como SL bis auf Weiteres nicht fahren, um Unfälle zu vermeiden.

Weitere Schritte für Betroffene

Besitzerinnen und Besitzer eines betroffenen Modells werden aufgefordert,

den Gebrauch umgehend einzustellen,

sich an ihren Fachhändler oder direkt an Specialized zu wenden,

die weiteren Anweisungen des Herstellers zum Austausch oder zur Reparatur zu befolgen.

Informationen zum genauen Ablauf des Rückrufs stellt Specialized auf seiner offiziellen Website oder über den Kundenservice zur Verfügung.

Kundeninformation >

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

