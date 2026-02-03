Abwechslungsreiche Familienferien im Allgäu

Das Allgäu liegt im Süden Deutschlands und ist bekannt für grandiose Alpenlandschaften, saftige, grüne Wiesen, Seen und traditionelle Dörfer. Die Region ist ein beliebtes Ziel für Wanderer, Radfahrer und Wintersportler. Städte wie Kempten, Füssen und Oberstdorf verbinden Natur, Kultur und Tourismus.

(djd). Heute geht’s mit der Alpspitzbahn tausend Höhenmeter hinauf zu einer kleinen Wanderung mit großartiger Aussicht. Morgen steht vielleicht eine Bauernhofbesichtigung oder ein Erlebnisnachmittag mit der Bergwacht auf dem Programm. An warmen Tagen bieten nahe Bergseen Abkühlung und Badespaß. Und bei schlechtem Wetter kann sich die ganze Familie im Alpspitz-Bade-Center oder im Indoor-Spielhaus im Feriendorf Reichenbach vergnügen.

Für Familien hält jeder Tag im Ferienort Nesselwang neue Entdeckungen bereit. Der Luftkurort liegt wie auf einer Aussichtsterrasse vor den Allgäuer und Tiroler Alpen und ist über Kempten sowohl mit dem Auto als auch mit der Bahn gut zu erreichen. Viele Sehenswürdigkeiten wie Schloss Neuschwanstein befinden sich in unmittelbarer Umgebung. Dank seiner geografischen Lage beginnt der Bergsommer in Nesselwang deutlich früher als in den meisten anderen Alpenorten.

Gipfeltouren zu Fuß oder mit der Bergbahn

Die Marktgemeinde Nesselwang pflegt ein intaktes Dorfleben. Hier grüßt man sich noch auf der Straße, macht sich auch mit den Urlaubern bekannt und lädt sie zu zünftigen Festen mit Allgäuer Brauchtum und handgemachter Musik ein. Direkt vor der Haustür beginnen die Wanderwege ins Voralpenland, von der barrierefreien Kinderwagentour über den historischen Kreuzweg bis zum steilen Gipfelaufstieg auf den Hausberg Alpspitze. Dort warten eine atemberaubende Panorama-Aussicht und eine Hütte mit regionalen Spezialitäten wie Kässpatzen und Brotzeit.

Nesselwangs Hausberg ist aber auch mit der Alpspitzbahn zu erreichen, die für Kinder noch mehr zu bieten hat: für die Kleinen einen Streichelzoo an der Mittelstation, für die Abenteuerlustigen eine Sommerrodelbahn und Deutschlands schnellste Zipline für den rasanten Flug am Drahtseil zurück ins Tal. Unter www.nesselwang.de gibt es einen interaktiven Tourenplaner, Wanderkarten und Ausflugstipps.

Rätselrallye und Wasserfallweg

Unvergessliche Highlights für Kinder sind die Erlebniswanderungen, zum Beispiel die Rätselrallye „Bastis Königsweg“ bei der Bergstation der Alpspitzbahn oder der spektakuläre Wasserfallweg: Zuerst führt er sanft bergauf durch den Wald am plätschernden Schloßbächel entlang, bis die Wanderer vor der beeindruckenden Kulisse des Wasserfalls stehen, der hier 60 Meter senkrecht herabstürzt. Direkt daneben geht es dann über Holzstufen und eine Stahltreppe mit 236 Gitterstufen steil hinauf. Zwischendurch laden Ruhebänke zum Verweilen ein. Und wer genau schaut, kann auch noch die Reste der Ruine Nesselburg entdecken. Je nach Hunger, Lust und Laune lässt sich der Weg durch eine Hütteneinkehr verlängern, bevor es zu Fuß oder mit der Alpspitzbahn wieder zurück ins Tal geht.

Quelle: Markt Nesselwang – Tourist-Information