Familienprogramm: Winterferien in der Sächsischen Schweiz

Die Sächsische Schweiz startet mit einem prallen Familienprogramm in die Winterferienzeit 2026. Bewegungshungrige Naturentdecker kommen ebenso auf ihre Kosten wie Brettspielfans, Geschichtsinteressierte und junge Künstler.

(tvssw) – Nationalparktouren und Museumsentdeckungen, Spiel und Sport, Kreativität und Handwerk: So aufregend ist bildschirmfreie Zeit in den Winterferien 2026 in der Sächsischen Schweiz. Über den gesamten Februar erstreckt sich ein facettenreiches Programm für Schulkinder mit Eltern oder Großeltern.

Familienfreundliche Gastgeber halten auch für Kurzentschlossene passende Übernachtungen parat. Das sind die Highlights.

Auftakt: Hohnsteiner Märchenfunkeln

Den Auftakt in die Winterferienzeit in der Sächsischen Schweiz gibt die Burgstadt Hohnstein vom 30. Januar bis 1. Februar mit dem 2. Hohnsteiner Märchenfunkeln. Auf dem Programm stehen Märchen-Dinner, Märchenrundgang und Märchenkino sowie Mitmachtheater, Zeichenworkshop und Puppenspiel. Ein Highlight ist die Märchenlesung mit den Landesbühnen Sachsen am 31. Januar.

Neu: Winterspazieren auf dem Malerweg

Wandern – das ist auch im Winter die intensivste Möglichkeit, das Naturwunder Sächsische Schweiz zu erleben. In den kalten Wochen sind selbst die beliebtesten Aussichtspunkte oft menschenleer. Ein neues Angebot für Familien mit Kindern sind die 20 Winterspaziergänge am Malerweg, die der regionale Tourismusverband zum diesjährigen Jubiläum „20 Jahre Malerweg“ zusammengestellt hat. Sie entführen im Rahmen einsteigerfreundlicher Kurztouren zu den bekanntesten Naturorten der Region. www.felsenwinter.link/malerweg

Brettspiel-Event: Spielewochen 2026

Ein jährliches Highlight für Spielefans sind die Spielewochen in der Sächsischen Schweiz. Auch 2026 feiert die Region das gute alte Brettspiel wieder in der Winterferienzeit. Dank Unterstützung durch den Verlag Schmidt Spiele können Familien an verschiedenen Orten in der Region jeweils etwa 100 Spiele testen – vom Klassiker bis zur Neuerscheinung. Locations sind Festung Königstein, aktiv Sporthotel Pirna, Hotel Lindenhof Bad Schandau, NationalparkZentrum und Burg Hohnstein. Zu den Höhepunkten gehören der „Spiel- und Puzzletag“ am 7. Februar im Sporthotel sowie das Event „Strategie & Taktik für clevere Köpfe“ am 8. Februar auf der Festung.

Zeitreisen: Sonderführungen in die Vergangenheit

Geschichte hautnah erleben Ferienkinder in den vielfältigen Burgen und Schlössern in der Sächsischen Schweiz. Berühmteste Anlage in der Region ist die Festung Königstein auf dem gleichnamigen Tafelberg. Sonderführungen versprechen exklusive Einblicke in das einst geheime Innenleben – und manchmal etwas Gänsehaut. Am 4. und 11. Februar startet abends die Taschenlampentour „Festung GRUSELIG“. Und an 15 Terminen im Februar können Neugierige bei „Festung UNTERIRDISCH“ in die mystischen Tiefkeller hinabsteigen.

Tipp: Am 19. Februar ist Oma-Opa-Enkel-Tag. Großeltern zahlen dann nur sieben Euro Eintritt und können bis zu vier Enkel kostenfrei mitbringen.

Eine Entdeckung abseits der üblichen Touristenrouten ist Schloss Weesenstein im Müglitztal. Kurios ist der Aufbau des Adelssitzes, der über die Jahrhunderte von oben nach unten um einen Felsen herum gewachsen ist. Einen Blick in den Alltag der jüngsten Schlossbewohner erlaubt am 8. Februar die Familienführung „Was machten die Kinder im Winter?“ Noch bis April ist hier außerdem die Ausstellung „Immer zu Diensten“ zu erleben. Sie stellt die vielen historischen Berufe vor, die es in einem Schloss gab – von der Amme bis zum Gärtner.

An den einst florierenden Bergbau in der Region erinnert das Besucherbergwerk Marie Louise Stolln im Kurort Berggießhübel. Bei Sonderführungen können Kinder sich wie waschechte Bergleute fühlen, die geheimnisvolle Höhlenwelt erkunden und am unterirdischen See nach Edelsteinen suchen. Weitere Museumsentdeckungen für Familien sind Burg Stolpen, Barockschloss Rammenau und die Richard Wagner Stätten Graupa.

Kreatives: malen, blümeln, Kerzen ziehen

Die bizarre Felsenwelt der Sächsische Schweiz war das Lieblingsmotiv für Caspar David Friedrich und viele seiner Zeitgenossen. Auch heutige Besucher können hier kreativ werden. Beim Einstieg helfen die Wintermalkurse der Künstlerin Andrea Molière. In ihrem Atelier in Lohmen schaffen Familien und Kinder mit Blick auf das Schloss Lohmen und die Sächsische Schweiz winterliche Bildwelten und erlernen dabei das Arbeiten mit Aquarell, Acryl oder Pastell. Neben Einzelterminen für Familien bietet die Diplomdesignerin vom 16. bis 20. Februar auch einen einwöchigen Kinderferienmalkurs.

Mit einem in Europa fast ausgestorbenen Handwerk macht die Manufaktur Deutsche Kunstblume Sebnitz bekannt. Seit dem 19. Jahrhundert werden hier Seidenblumen von Hand gefertigt. Montags öffnet die Schauwerkstatt speziell für Kinder. Produktionsschritte werden kindgerecht erklärt und Kinder ab vier können unter Anleitung ihre eigene Seidenblume herstellen. Und in der Werkstatt Krietzschwitzer Kerzenträume können Kinder sich an der uralten Technik des Kerzenziehens versuchen und aus buntem Wachs auch Windlichter, Schalen und Vasen als ganz persönliches Mitbringsel gestalten.

Spaß und Bewegung indoor

Bouldern, Klettern, Fitness, Springen, Schwimmen, Eislaufen: Zu bewegten Ferientagen laden unabhängig vom Wetter die vielfältigen Indoor-Sport- und Freizeitanlagen in der Sächsischen Schweiz. Die größten Familienmagneten sind das Geibeltbad in Pirna, das Mariba in Neustadt und die Toskana Therme in Bad Schandau mit ihren Wasser- und Saunalandschaften. Auch das Kinder-Tobeland im Sebnitzer Sport- und Freizeitzentrum SoliVital bietet Spiel und Spaß bei jedem Wetter. Schon die Kleinsten haben hier einen eigenen Spielbereich mit Bausteinen und Bällebad. Größere Kinder erkunden den Kletter-Irrgarten über zwei Etagen oder trainieren Saltos auf der sechsteiligen Trampolinanlage. Ein echter Winterklassiker ist die Eisbahn Königstein: Noch bis 21. Februar können Familien hier unterm Zeltdach Schlittschuhlaufen.

Diese und viele weitere Ideen für die Winterferien 2026 präsentiert der Tourismusverband Sächsische Schweiz unter www.felsenwinter.link/familie.

Quelle: Tourismusverband Sächsische Schweiz