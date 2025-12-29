CleanKids-Magazin

Rückruf: Grüne Rosinen der Marke NIK mit Pestizidüberschreitung

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Die Safran & Family GmbH informiert über den Rückruf des Artikels Grüne Rosinen der Marke NIK. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde ein erhöhter Pestizidgehalt im Rahmen interner Qualitätskontrollen festgestellt. Der Verzehr des betroffenen Produkts kann gesundheitliche Risiken mit sich bringen. 

Vom Verzehr wird dringend abgeraten!

Betroffener Artikel

Grüne Rosinen
Marke: NIK
Inhalt: 250g
Mindestens haltbar bis: 30.04.2026

Bereits gekaufte Ware kann in der jeweiligen Verkaufsstelle zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet.

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung
Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

