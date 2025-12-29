Rückruf: Grüne Rosinen der Marke NIK mit Pestizidüberschreitung
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
Die Safran & Family GmbH informiert über den Rückruf des Artikels Grüne Rosinen der Marke NIK. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde ein erhöhter Pestizidgehalt im Rahmen interner Qualitätskontrollen festgestellt. Der Verzehr des betroffenen Produkts kann gesundheitliche Risiken mit sich bringen.
Vom Verzehr wird dringend abgeraten!
Betroffener Artikel
Grüne Rosinen
Marke: NIK
Inhalt: 250g
Mindestens haltbar bis: 30.04.2026
Bereits gekaufte Ware kann in der jeweiligen Verkaufsstelle zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet.
Quelle: www.produktwarnung.eu
* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller