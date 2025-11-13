Rückruf bei OTTO – Strandtaschen der Marke Coonoor
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
Die GCC German China Corporation GmbH informiert über den Rückruf von Strandtaschen der Marke Coonoor, die über otto.de verkauft wurden. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde festgestellt, dass der gesetzlich vorgeschriebene Grenzwert für Verbindungen, die zu Perfluoroctansäure (PFOA) abgebaut werden können, in dem betroffenen Produkt überschritten wird. PFOA gehört zur Gruppe der per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen (PFAS).
Von der weiteren Verwendung wird abgeraten!
Betroffene Artikel
Strandtasche
Marke: Coonoor
EAN/GTIN: 5457474334622
Verkauf über: Otto.de
Betroffene Verkaufsregionen: Deutschland
Strandtasche
Marke: Coonoor
EAN/GTIN: 5457474474526
Verkauf über: Otto.de
Betroffene Verkaufsregionen: Deutschland
Betroffene Artikel können kostenfrei zurück gesendet werden. Nach Eingang des Produkts wird Ihnen der volle Kaufpreis erstattet.
Kundenservice
Für Rückfragen steht Ihnen der Kundenservice von GCC German China Corporation zur Verfügung:
Hotline: 01747681004 (Mo-Fr)
E-Mail: gccgmbh2023@outlook.com
Quelle: www.produktwarnung.eu
