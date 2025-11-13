Rückruf bei OTTO – Strandtaschen der Marke Coonoor

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Die GCC German China Corporation GmbH informiert über den Rückruf von Strandtaschen der Marke Coonoor, die über otto.de verkauft wurden. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde festgestellt, dass der gesetzlich vorgeschriebene Grenzwert für Verbindungen, die zu Perfluoroctansäure (PFOA) abgebaut werden können, in dem betroffenen Produkt überschritten wird. PFOA gehört zur Gruppe der per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen (PFAS).

Von der weiteren Verwendung wird abgeraten!

Betroffene Artikel

Strandtasche

Marke: Coonoor

EAN/GTIN: 5457474334622

Verkauf über: Otto.de

Betroffene Verkaufsregionen: Deutschland

Strandtasche

Marke: Coonoor

EAN/GTIN: 5457474474526

Verkauf über: Otto.de

Betroffene Verkaufsregionen: Deutschland

Betroffene Artikel können kostenfrei zurück gesendet werden. Nach Eingang des Produkts wird Ihnen der volle Kaufpreis erstattet.

Kundenservice

Für Rückfragen steht Ihnen der Kundenservice von GCC German China Corporation zur Verfügung:

Hotline: 01747681004 (Mo-Fr)

E-Mail: gccgmbh2023@outlook.com

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

