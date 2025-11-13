Rückruf: Babypuder mit Cadmium verunreinigt

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Die Hamadeen Food GmbH mit Sitz in Geesthacht ruft den Babypuder “Hamol Baby Powder” aufgrund bestehender Gesundheitsgefahr zurück. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde in dem Babypuder eine Verunreinigung mit den Schwermetall Cadmium festgestellt. Zudem bestehen Kennzeichnungsmängel. Es fehlt unter anderem ein Hinweis für den Verbraucher bezüglich der Anwendung des Produktes.

Aufgrund des Produktbestandteils Talkum ist das pulverförmige Produkt bei der Anwendung „von Nase und Mund des Kindes fernzuhalten“.

Wird das Puder eingeatmet, kann es die Atemwege reizen und Husten oder Atembeschwerden auslösen – siehe >

Betroffene Puder nicht weiter verwenden!

Betroffener Artikel

Babypuder Hamol Baby Powder

Inhalt: 125g

MHD: 15.05.2028

EAN: 889203035233

Inverkehrbringer: Hamadeen Food GmbH den Artikel

Kunden, die den entsprechenden Artikel gekauft haben, können diesen gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassenbons in ihrer Einkaufsstätte zurückgeben.

Kundeninformation >

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

Quelle: www.produktwarnung.eu



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller