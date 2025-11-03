Rückruf: Schadstoff in Küchenhelfern von OXO
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
Die Kaz Europe Sàrl informoiert über den Rückruf der Küchenhelfer Artikel Pfannenwender und Pastaschöpfer der Marke OXO Good Grips. Wie das Unternehmen mitteilt, haben Tests ergeben, dass eine Charge primäre aromatische Amine (PAA) in einer Konzentration oberhalb des zulässigen Grenzwerts enthält.
Primäre aromatische Amine sind Substanzen, die bei der Herstellung bestimmter Farbstoffe und Pigmente verwendet werden. Einige dieser Amine gelten als potenziell krebserregend.
Von der weiteren Verwendung wird abgeraten!
Betroffener Artikel
OXO GG Wender rund Nylon
Marke: OXO Good Grips
Modellnummer / SKU: 1190200V4MNLYK
Strichcode / EAN: 719812029023
Verkaufszeitraum: ab April 2021 bis heute
OXO GG Pastaschöpfer
Marke: OXO Good Grips
Modellnummer / SKU: 11338300UK
Strichcode / EAN: 840097702735
Verkaufszeitraum: ab Januar 2024 bis heute
Der Hersteller rät, betroffene Produkte sicher gemäß den örtlichen Entsorgungsvorschriften zu entsorgen, oder aber in den jeweiligen Verkaufsstellen zurückzugeben, um eine Rückerstattung zu erhalten. Allerdings wird ein Kaufbeleg verlangt – nur die wenigsten dürften diesen noch besitzen.
Kundenservice
Bei Fragen oder Unsicherheiten, ob Ihr Produkt betroffen ist, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice unter: oxo_support@helenoftroy.com
Quelle: www.produktwarnung.eu
* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller