Rückruf: Schadstoff in Küchenhelfern von OXO

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Die Kaz Europe Sàrl informoiert über den Rückruf der Küchenhelfer Artikel Pfannenwender und Pastaschöpfer der Marke OXO Good Grips. Wie das Unternehmen mitteilt, haben Tests ergeben, dass eine Charge primäre aromatische Amine (PAA) in einer Konzentration oberhalb des zulässigen Grenzwerts enthält.

Primäre aromatische Amine sind Substanzen, die bei der Herstellung bestimmter Farbstoffe und Pigmente verwendet werden. Einige dieser Amine gelten als potenziell krebserregend.

Von der weiteren Verwendung wird abgeraten!

Betroffener Artikel

OXO GG Wender rund Nylon

Marke: OXO Good Grips

Modellnummer / SKU: 1190200V4MNLYK

Strichcode / EAN: 719812029023

Verkaufszeitraum: ab April 2021 bis heute

OXO GG Pastaschöpfer

Marke: OXO Good Grips

Modellnummer / SKU: 11338300UK

Strichcode / EAN: 840097702735

Verkaufszeitraum: ab Januar 2024 bis heute

Der Hersteller rät, betroffene Produkte sicher gemäß den örtlichen Entsorgungsvorschriften zu entsorgen, oder aber in den jeweiligen Verkaufsstellen zurückzugeben, um eine Rückerstattung zu erhalten. Allerdings wird ein Kaufbeleg verlangt – nur die wenigsten dürften diesen noch besitzen.

Kundenservice

Bei Fragen oder Unsicherheiten, ob Ihr Produkt betroffen ist, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice unter: oxo_support@helenoftroy.com

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

