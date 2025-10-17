Rückruf von Original Radeberger Rindfleischknackern wegen E.Coli
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
Die Radeberger Fleisch- und Wurstwaren Korch GmbH informiert über den Rückruf des Wurstartikels Original Radeberger Rindfleischknacker mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum: 04.11.2025. Der Grund für den Rückruf ist der Nachweis von Shigatoxin/ Verotoxin bildenden Escherichia coli (STEC/VTEC).
Vom Verzehr wird dringend abgeraten!
Der Vertrieb erfolgte nach Unternehmensangaben ausschließlich über die Handelskette Konsum Dresden und Umgebung, EDEKA Sachsen, Kaufland Sachsen-Anhalt, Netto Sachsen
Betroffener Artikel
Original Radeberger Rindfleischknacker
Mindesthaltbarkeitsdatum: 04.11.2025
Verpackungseinheit: 240g
Chargennummer / Los-Kennzeichnung: 539213226
EAN 4047329132261
Hersteller / Inverkehrbringer: Radeberger Fleisch- und Wurstwaren Korch GmbH
Kunden, die den entsprechenden Artikel gekauft haben, können diesen gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassenbons in Ihrer Einkaufsstätte zurückgeben.
Anfragen von Verbraucher:innen können an qs@korch.de gerichtet werden. Tel. 03528 / 44 88 74
Infobox STEC/VTEC-Bakterien
Das Shigatoxin wirkt enterotoxisch und cytotoxisch und zeigt Ähnlichkeiten mit dem von Shigellen gebildeten Toxin. Analog werden VTEC (Verotoxin produzierende E. coli) benannt. Durch EHEC verursachte Darmerkrankungen wurden vornehmlich unter dem Namen enterohämorrhagische Colitis bekannt. EHEC-Infektionen zählen zu den häufigsten Ursachen für Lebensmittelvergiftungen. Der Erreger ist hoch infektiös: 10 – 100 Individuen sind für eine Erkrankung ausreichend. Die Bakterien können dramatisch verlaufende Durchfallerkrankungen hervorrufen. Als lebensbedrohliche Komplikation kann sich insbesondere bei Kindern unter sechs Jahren, älteren Menschen oder abwehrgeschwächten Personen in fünf bis zehn Prozent der Erkrankungen im Anschluss an die genannten Darmsymptome ein hämolytisch-urämisches Syndrom (HUS) entwickeln. Dieses ist hauptsächlich gekennzeichnet durch eine Schädigung der Blutgefäße, der roten Blutkörperchen und der Nieren, was häufig eine Dialyse erforderlich macht. Als weitere Komplikationen können Hirnblutungen, neurologische Störungen und Schädigungen an anderen Organen (Bauchspeicheldrüse, Herz) auftreten.
Personen, die nach dem Verzehr entsprechende Symptome aufweisen, sollten dringend einen Arzt aufsuchen.
