Rückruf von EDEKA Bio Braune Linsen wegen kleiner Steine
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
Die ITALIA MEAL S.R.L. informiert über den Rückruf des Artikel EDEKA Bio Braune Linsen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 28/02/2028 und 31/05/2028 in der 400g Dose.
Wie das Unternehmen mitteilt, kann nicht ausgeschlossen werden, dass in einzelnen Dosen kleine Steine enthalten sind.
Vom Verzehr wird daher abgeraten!
Der Artikel wurde bundesweit vorwiegend bei EDEKA und Marktkauf angeboten.
Betroffener Artikel
EDEKA Bio Braune Linsen in der Dose
Inhalt: 400g
Mindesthaltbarkeitsdatum 28/02/2028 und 31/05/2028
Verbraucher:innen, die die entsprechenden Artikel gekauft haben, können diese gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassenbons in den jeweiligen Verkaufsstellen zurückgeben.
Kundenservice
Anfragen von Verbraucher:innen beantwortet der Kundenservice per E-Mail unter info@edeka.de oder telefonisch von Montag bis Sonntag in der Zeit von 8 bis 20 Uhr unter der Rufnummer: 0800 3335211
Hintergrund Fremdkörper
ACHTUNG! Gesundheitsgefahr!
Metallische Fremdkörper, Glasscherben oder Glassplitter, Holz- und Kunststoffsplitter können zu ernsthaften Verletzungen im Mund- und Rachenraum sowie zu inneren Verletzungen oder Blutungen führen!
Verbraucher die einen der betroffenen Artikel besitzen, sollten betroffene Produkte NICHT mehr verwenden und dem Handel zurückbringen
