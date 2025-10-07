Rückruf von EDEKA Bio Braune Linsen wegen kleiner Steine

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Die ITALIA MEAL S.R.L. informiert über den Rückruf des Artikel EDEKA Bio Braune Linsen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 28/02/2028 und 31/05/2028 in der 400g Dose.

Wie das Unternehmen mitteilt, kann nicht ausgeschlossen werden, dass in einzelnen Dosen kleine Steine enthalten sind.

Vom Verzehr wird daher abgeraten!

Der Artikel wurde bundesweit vorwiegend bei EDEKA und Marktkauf angeboten.

Betroffener Artikel



EDEKA Bio Braune Linsen in der Dose

Inhalt: 400g

Mindesthaltbarkeitsdatum 28/02/2028 und 31/05/2028

Verbraucher:innen, die die entsprechenden Artikel gekauft haben, können diese gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassenbons in den jeweiligen Verkaufsstellen zurückgeben.

Kundenservice

Anfragen von Verbraucher:innen beantwortet der Kundenservice per E-Mail unter info@edeka.de oder telefonisch von Montag bis Sonntag in der Zeit von 8 bis 20 Uhr unter der Rufnummer: 0800 3335211

Hintergrund Fremdkörper ACHTUNG! Gesundheitsgefahr!



Metallische Fremdkörper, Glasscherben oder Glassplitter, Holz- und Kunststoffsplitter können zu ernsthaften Verletzungen im Mund- und Rachenraum sowie zu inneren Verletzungen oder Blutungen führen! Verbraucher die einen der betroffenen Artikel besitzen, sollten betroffene Produkte NICHT mehr verwenden und dem Handel zurückbringen

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

Quelle: www.produktwarnung.eu



