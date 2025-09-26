Rückruf: E.Coli in Genießer Salami im Pfeffermantel von Wilhelm Brandenburg

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Die Westfälische Fleischwarenfabrik Stockmeyer GmbH informiert über den Rückruf des Wurstartikels Genießer Salami im Pfeffermantel der Marke Qualitätsmetzgerei Wilhelm Brandenburg in der 80g Packung und den Mindesthaltbarkeitsdaten 15.10.2025 und 23.10.2025. Wie das Unternehmen mitteilt, wurden Shigatoxin bildende Escherichia coli (STEC) nachgewiesen.

Von dem Verzehr des betroffenen Produktes wird dringend abgeraten!

Betroffener Artikel

Genießer Salami im Pfeffermantel

Marke: Qualitätsmetzgerei Wilhelm Brandenburg

Inhalt: 80 g

Mindesthaltbarkeitsdaten: 15.10.2025 und 23.10.2025

GTIN: 4337256974257

Kund:innen, die das Produkt gekauft haben, können es im Handel gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgeben.

Andere Mindesthaltbarkeitsdaten sind nach Unternehmensangaben nicht betroffen

Kundenservice

Verbraucher:innen können sich an Stockmeyer unter der Telefonnummer 05426 / 82-580 wenden.

Kundeninformation >

Infobox STEC/VTEC-Bakterien Das Shigatoxin wirkt enterotoxisch und cytotoxisch und zeigt Ähnlichkeiten mit dem von Shigellen gebildeten Toxin. Analog werden VTEC (Verotoxin produzierende E. coli) benannt. Durch EHEC verursachte Darmerkrankungen wurden vornehmlich unter dem Namen enterohämorrhagische Colitis bekannt. EHEC-Infektionen zählen zu den häufigsten Ursachen für Lebensmittelvergiftungen. Der Erreger ist hoch infektiös: 10 – 100 Individuen sind für eine Erkrankung ausreichend. Die Bakterien können dramatisch verlaufende Durchfallerkrankungen hervorrufen. Als lebensbedrohliche Komplikation kann sich insbesondere bei Kindern unter sechs Jahren, älteren Menschen oder abwehrgeschwächten Personen in fünf bis zehn Prozent der Erkrankungen im Anschluss an die genannten Darmsymptome ein hämolytisch-urämisches Syndrom (HUS) entwickeln. Dieses ist hauptsächlich gekennzeichnet durch eine Schädigung der Blutgefäße, der roten Blutkörperchen und der Nieren, was häufig eine Dialyse erforderlich macht. Als weitere Komplikationen können Hirnblutungen, neurologische Störungen und Schädigungen an anderen Organen (Bauchspeicheldrüse, Herz) auftreten. Personen, die nach dem Verzehr entsprechende Symptome aufweisen, sollten dringend einen Arzt aufsuchen. Informationen des BfR >

