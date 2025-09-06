Rückruf von Wiltmann Rein Rind Salami wegen Krankheitserregern

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Die Franz Wiltmann GmbH & Co. KG informiert über den Rückruf des Wurstartikels Wiltmann Rein Rind Salami in der 50g Packung mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 01.10.2025 und der Chargennummer L2521100010. Wie das Unternehmen mitteilt, wurden in einer Untersuchung Krankheitserreger nachgewiesen.

Um welche Art Erreger es sich handelt, wird nicht mitgeteilt!

Vom Verzehr wird dringend abgeraten!

Das Produkt wurde bundesweit über Lidl, Edeka, Kaufland, HIT und weitere Geschäfte des Einzelhandels verkauft.

Erst im August wurde Salami von Wiltmann wegen E.Coli zurückgerufen >

Vom Verzehr wird daher abgeraten!

Betroffener Artikel



Wiltmann Rein Rind Salami

Inhalt: 50g Packung

Mindesthaltbarkeitsdatum: 01.10.2025

Chargennummer: L2521100010

Weitere Chargen dieses Produktes sowie andere Produkte der Franz Wiltmann GmbH & Co. KG sind nicht betroffen.

Betroffene Produkte können in den jeweiligen Verkaufsstellen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.

Kundenservice

Anfragen von Verbrauchern beantwortet unser Kundenservice in der Zeit von 9 bis 16 Uhr (Mo-Fr) unter der Servicenummer 05423 17 220 oder per E-Mail an verbraucherinformation@wiltmann.de.

Kundeninformation >

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

Infobox Eine entsprechende Erkrankung äußert sich meist innerhalb einer Woche nach Infektion mit Durchfall und Bauchkrämpfen. Insbesondere Säuglinge, Kleinkinder, Senioren und Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem können schwerere Krankheitsverläufe mit blutigen Durchfällen entwickeln. Selten kann es, vor allem bei Kleinkindern, in einem zweiten Krankheitsschub einige Tage nach Einsetzen des Durchfalls zu einem akuten Nierenversagen kommen. Personen, die dieses Lebensmittel gegessen haben und schwere oder anhaltende Symptome entwickeln, sollten ärztliche Hilfe aufsuchen. Personen, die nach dem Verzehr entsprechende Symptome aufweisen, sollten dringend einen Arzt aufsuchen. Informationen des BfR >

Quelle: www.produktwarnung.eu



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller