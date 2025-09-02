Rückruf: Brandgefahr bei einigen Xiaomi Powerbanks mit integriertem Kabel

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Xiaomi informiert über den Rückruf der Xiaomi 33W Power Bank 20000 mAh mit integriertem Kabel. Betroffen ist eine Charge des Modells PB2030MI in blau und beige die zwischen August und September 2024 hergestellt wurde. Wie das Unternehmen mitteilt, kann es unter bestimmten Verwendungsszenarien zu Fehlfunktionen kommen, die möglicherweise zu einer Überhitzung des Akkus führen und dadurch Brandgefahr darstellen können.

Betroffene Powerbanks sollten nicht mehr genutzt oder geladen werden

Betroffener Artikel

Xiaomi 33W Power Bank 20000 mAh (integriertes Kabel)

Modell: PB2030MI

Farben: Blau und Beige

Herstellungszeitraum: zwischen August und September 2024

Die Position des SN-Codes variiert je nach Produktversion und kann sich an unterschiedlichen Stellen befinden. In den folgenden Beispielen finden Sie den SN-Code an der markierten Stelle.

Über den Button Kundeninformation können sie ihre Seriennummer auf der eigens für diesen Rückruf eingerichteten Seite von Xiaomi überprüfen

Kundeninformation >

Abbildungen: Xiaomi

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

Quelle: www.produktwarnung.eu