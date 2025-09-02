Rückruf: Brandgefahr bei einigen Xiaomi Powerbanks mit integriertem Kabel
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
Xiaomi informiert über den Rückruf der Xiaomi 33W Power Bank 20000 mAh mit integriertem Kabel. Betroffen ist eine Charge des Modells PB2030MI in blau und beige die zwischen August und September 2024 hergestellt wurde. Wie das Unternehmen mitteilt, kann es unter bestimmten Verwendungsszenarien zu Fehlfunktionen kommen, die möglicherweise zu einer Überhitzung des Akkus führen und dadurch Brandgefahr darstellen können.
Betroffene Powerbanks sollten nicht mehr genutzt oder geladen werden
Betroffener Artikel
Xiaomi 33W Power Bank 20000 mAh (integriertes Kabel)
Modell: PB2030MI
Farben: Blau und Beige
Herstellungszeitraum: zwischen August und September 2024
Die Position des SN-Codes variiert je nach Produktversion und kann sich an unterschiedlichen Stellen befinden. In den folgenden Beispielen finden Sie den SN-Code an der markierten Stelle.
Über den Button Kundeninformation können sie ihre Seriennummer auf der eigens für diesen Rückruf eingerichteten Seite von Xiaomi überprüfen
