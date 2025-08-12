Rückruf verschiedener Keith-Haring Bekleidung wegen Weichmachern
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
America Today und United Essentials haben einen Rückruf verschiedener Keith-Haring Bekleidungsartikel für Damen, Herren und Kinder aus dem Verkaufszeitraum September 2023 bis Juli 2025 veröffentlicht. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde bei Untersuchungen nun festgestellt, dass die betroffenen Kleidungsstücke eine zu hohe Konzentration an Weichmachern (DEHP & DBP) enthalten. Diese Stoffe können gesundheitsschädlich sein.
Das Unternehmen teilt weiter mit:
Zusätzliche Untersuchungen zeigen jedoch, dass die Exposition beim normalen Tragen sehr gering ist. Die Mengen liegen deutlich unter den von der EFSA festgelegten gesundheitlichen Grenzwerten. Es besteht daher kein nennenswertes Risiko für Verbraucher, die die Artikel bereits getragen haben.
Vor der weiteren Verwendung wird daher abgeraten!
Betroffene Artikel
America Today und United Essentials rufen nachfolgende Artikel (Verkaufszeitraum: September 2023 bis Juli 2025) zurück
FRAUEN / WOMEN
Sora light grey mélange – 2212002310 225
Emina dull black – 2252002425 104
Emina off white – 2252002425 902
Ebba off white – 2252002359 902
MÄNNER / MEN
Sly hood dark blue – 1212002512 350 & 1212002422 350
Easton off white – 1252002507 902
MÄDCHEN / GIRLS
Ebba JR soft pink – 4252002357 867
Ebba JR light green – 4252002357 502
Sora JR off white – 4212002302 902
JUNGEN / BOYS
Sly hood JR dark blue – 3212002439 350 & 3212002380 350
Sly hood JR off white – 3212002439 902 & 3212002380 902
Betroffene Kleidungsstücke können zurückgegeben werden, der Kaufpreis wird erstattet.
Rückgabe des Produkts über:
Einen America Today-Store (für Online- und Filialkäufe)
Über PostNL (nur für Online-Käufe – Rückgabe vorher anmelden unter service@americatoday.com)
Kundenservice
Fragen? Kundenservice unter: service@america-today.com
