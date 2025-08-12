Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

America Today und United Essentials haben einen Rückruf verschiedener Keith-Haring Bekleidungsartikel für Damen, Herren und Kinder aus dem Verkaufszeitraum September 2023 bis Juli 2025 veröffentlicht. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde bei Untersuchungen nun festgestellt, dass die betroffenen Kleidungsstücke eine zu hohe Konzentration an Weichmachern (DEHP & DBP) enthalten. Diese Stoffe können gesundheitsschädlich sein.

Das Unternehmen teilt weiter mit:

Zusätzliche Untersuchungen zeigen jedoch, dass die Exposition beim normalen Tragen sehr gering ist. Die Mengen liegen deutlich unter den von der EFSA festgelegten gesundheitlichen Grenzwerten. Es besteht daher kein nennenswertes Risiko für Verbraucher, die die Artikel bereits getragen haben.

Vor der weiteren Verwendung wird daher abgeraten!

Betroffene Artikel

America Today und United Essentials rufen nachfolgende Artikel (Verkaufszeitraum: September 2023 bis Juli 2025) zurück

FRAUEN / WOMEN

Sora light grey mélange – 2212002310 225

Emina dull black – 2252002425 104

Emina off white – 2252002425 902

Ebba off white – 2252002359 902

MÄNNER / MEN

Sly hood dark blue – 1212002512 350 & 1212002422 350

Easton off white – 1252002507 902

MÄDCHEN / GIRLS

Ebba JR soft pink – 4252002357 867

Ebba JR light green – 4252002357 502

Sora JR off white – 4212002302 902

JUNGEN / BOYS

Sly hood JR dark blue – 3212002439 350 & 3212002380 350

Sly hood JR off white – 3212002439 902 & 3212002380 902

Betroffene Kleidungsstücke können zurückgegeben werden, der Kaufpreis wird erstattet.

Rückgabe des Produkts über:

Einen America Today-Store (für Online- und Filialkäufe)

Über PostNL (nur für Online-Käufe – Rückgabe vorher anmelden unter service@americatoday.com)

Kundenservice

Fragen? Kundenservice unter: service@america-today.com

Quelle: www.produktwarnung.eu



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller