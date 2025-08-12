Rückruf: Warnung vor Eiscreme Summer Pops
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
MÄC GEIZ ruft das Produkt Eiscreme Summer Pops 80g mit 8 Lutschern des Herstellers Becky’s B.V., Amsterdam, Niederlande zurück. Nähere Informationen werden nicht bereitgestellt. Wie sehr schwammig mitgeteilt wird, wurden im Rahmen einer sensorischen Untersuchung bei dem Produkt Abweichungen festgestellt. Auf Grund dieser Abweichungen ist davon auszugehen, dass der Artikel nicht für den menschlichen Verzehr geeignet ist und daher zurückgerufen wird.
Vom Verzehr wird daher abgeraten!
Betroffener Artikel
Eiscreme Summer Pops 80g mit 8 Lutschern
Mindesthaltbarkeitsdatum 07/05/2026
Verpackungseinheit: 80g
Chargennummer / Los-Kennzeichnung: LIP0524B
Hersteller: Becky´s B.V.
Betroffene Artikel können in den Verkaufsstellen zurückgegeben werden, der Kaufpreis wird rückerstattet. Ein Kaufbeleg ist nicht notwendig.
Kundenservice
Im Falle von Fragen wenden Sie sich bitte an info@mac-geiz.de
Abbildung: Mäc-Geiz Handelsgesellschaft mbH
Quelle: www.produktwarnung.eu
* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller