Rückruf: Warnung vor Eiscreme Summer Pops

MÄC GEIZ ruft das Produkt Eiscreme Summer Pops 80g mit 8 Lutschern des Herstellers Becky’s B.V., Amsterdam, Niederlande zurück. Nähere Informationen werden nicht bereitgestellt. Wie sehr schwammig mitgeteilt wird, wurden im Rahmen einer sensorischen Untersuchung bei dem Produkt Abweichungen festgestellt. Auf Grund dieser Abweichungen ist davon auszugehen, dass der Artikel nicht für den menschlichen Verzehr geeignet ist und daher zurückgerufen wird.

Vom Verzehr wird daher abgeraten!

Betroffener Artikel

Eiscreme Summer Pops 80g mit 8 Lutschern

Mindesthaltbarkeitsdatum 07/05/2026

Verpackungseinheit: 80g

Chargennummer / Los-Kennzeichnung: LIP0524B

Hersteller: Becky´s B.V.

Betroffene Artikel können in den Verkaufsstellen zurückgegeben werden, der Kaufpreis wird rückerstattet. Ein Kaufbeleg ist nicht notwendig.

Kundenservice

Im Falle von Fragen wenden Sie sich bitte an info@mac-geiz.de

