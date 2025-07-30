Rückruf: Erneut Listerien in Enoki-Pilzen der Marke Super Fruta
Erneut wurden Listerien in Enoki-Pilzen der Marke Super Fruta nachgewiesen. Bereits am 15. Juli hatte die Go Asia Deutschland GmbH und die Orient Master GmbH über den Rückruf von Enoki-Pilzen der Marke Super Fruta informiert. Nun ruft der Thi Nga Ngo Asiashop Enoki-Pilze der Marke Super Fruta zurück. Da keine Angaben zum Mindesthaltbarkeitsdatum gemacht wurden, ist davon auszugehen, dass alle im Umlauf befindlichen MHD’s betroffen sind.
Wie das Unternehmen mitteilt, wurde im Rahmen einer Kontrolle das Bakterium Listeria monocytogenes (Listerien) nachgewiesen.
Vom Verzehr wird dringend abgeraten!
Betroffener Artikel
Enoki-Pilze / Enoki Mushroom
Marke: Super Fruta
Charge EA0182625
Inhalt: 100g
Barcode: 6970791812042
Herkunft: China
Die Produkte können in den jeweiligen Verkaufsstellen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird erstattet.
Hintergrund Listerien
ACHTUNG! Gesundheitsgefahr!
Verbraucherinnen und Verbraucher, die eines oder mehrere dieser Produkte erworben haben, sollten unbedingt auf den Konsum verzichten
Listerien können neben Übelkeit, Erbrechen oder Durchfall nach dem Verzehr betroffener Lebensmittel auch nach längerer Inkubationszeit (z.T. über 3 Wochen) Symptome ähnlich eines grippalen Infekts auslösen. Hierbei ist insbesondere die Gesundheit von Schwangeren, kleineren Kindern und Immungeschwächten gefährdet. Sollten oben genannte Symptome auftreten, suchen Sie umgehend Ihrem Hausarzt auf.
Eine Listeriose verläuft bei gesunden Menschen meist harmlos oder wird sogar kaum bemerkt. Werden besonders viele Erreger aufgenommen, kann es zu Fieber und Durchfällen kommen. Kleinkinder oder Menschen mit geschwächter Immunabwehr, wie frisch Operierte, Aids- oder Krebspatienten und Diabetiker können schwer erkranken.
Der Ausbruch der Erkrankung kann bis zu acht Wochen nach Aufnahme der Bakterien erfolgen. Listerien können Sepsen („Blutvergiftungen“) oder Meningitiden (Hirnhautentzündungen) verursachen, die mit Antibiotika behandelt werden können, aber dennoch in 30 Prozent der Fälle zum Tode führen.
Besonders bei Schwangeren ist eine Listeriose sehr gefährlich, da sie fatale Folgen für das ungeborene Kind haben kann. Es kann zu Frühgeburt, schweren Schädigungen oder sogar zum Absterben des Fötus kommen. Die Schwangere hingegen bemerkt die Erkrankung oft nicht einmal.
* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller