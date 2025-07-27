Rückruf: Stromschlaggefahr – Busch-Jaeger ruft viele Safety+ Steckdosen zurück

Die Busch-Jaeger Elektro GmbH ruft Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz Safety+ in verschiedensten Ausführungen und Farbvarianten zurück. Wie das Unternehmen mitteilt, sind nur Produkte betroffen, die seit dem 1. November 2024 geliefert oder bei Endkunden installiert worden sind. Im Verkauf waren die betroffenen Produkte über den Fachhandel, Elektroeinzelhandel, Elektroinstallateure sowie über Online-Marktplätze und sonstige Einzelhändler (z.B. Baumärkte).

Vor allem Eltern, die auf Steckdosen mit Kindersicherung, Klappdeckel oder integriertem Nachtlicht umgestellt haben, sollten hier sehr aufmerksam sein.

Grund für den Rückruf ist eine mögliche Blockierung der Sicherheitsvorrichtung in den Öffnungen der Steckdose (sog. „Shutter“) die in diesem Fall nicht mehr selbstständig schließen. Dadurch könnten Gegenstände, insbesondere aus leitenden Materialien (Metalle, Stecknadeln, Bleistifte etc.) in die Öffnungen gesteckt werden und zu einer elektrischen Durchströmung mit der Gefahr dauerhafter körperlicher Beeinträchtigung oder Lebensgefahr kommen.

Achten sie unbedingt darauf, dass gefährdete Personen, insbesondere Kinder, von den Produkten ferngehalten werden und dass keine leitenden Gegenstände (mit Ausnahme von Steckern) in die Steckdose eingeführt werden.

Betroffener Artikel

Busch-Jaeger Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz Safety+

Verschiedene Farben und Ausführungen

Ausgeliefert seit dem 1. November 2024

Kundeninformation >

Liste aller betroffener Steckdosen als xls Datei >

Die betroffenen Produkte müssen überprüft und ggfs. Teile ausgetauscht werden. Verbraucher sollen unverzüglich einen Elektroinstallateur kontaktieren, wenn die Steckdose bereits eingebaut wurde. Wir empfehlen jedoch zu klären, wer für die anfallenden Kosten aufkommt.

Verbraucher können noch nicht eingebaute Produkte zurückgeben und erhalten wahlweise Ersatz oder eine Erstattung.

Überprüfung und Austausch dürfen AUSSCHLIESSLICH von einem Elektroinstallateur/einer Elektrofachkraft vorgenommen werden.

Weitere Informationen > Kundeninformation >



