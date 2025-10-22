Rückruf: Qualitätsmangel – Hundetrockenfutter Wolfsblut Wide Plain Adult
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
Fressnapf informiert über den Rückruf des Hundetrockenfutters Wolfsblut Wide Plain Adult Large im 12,5kg Beutel und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 26.06.2028. Wie das Unternehmen sparsam mitteilt, erfolgt der Rückruf aufgrund eines Qualitätsmangels.
Von weiterer Verfütterung wird abgeraten!
Auch auf der Internetseite des Herstellers Healthfood24 GmbH findet sich keine Information. Für Hundehalter:innen sehr unbefriedigend!
Betroffener Artikel
Wolfsblut Wide Plain Adult Large
Inhalt: 12,5kg Beutel
Mindesthaltbarkeitsdatum: 26.06.2028
Charge: FA2507291
Artikelnummer: 1377416
Betroffene Packungen können in jeder Fressnapf Filiale zurückgegeben werden, der Kaufpreis wird erstattet.
Quelle: www.produktwarnung.eu
* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller