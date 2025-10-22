Rückruf: Qualitätsmangel – Hundetrockenfutter Wolfsblut Wide Plain Adult

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Fressnapf informiert über den Rückruf des Hundetrockenfutters Wolfsblut Wide Plain Adult Large im 12,5kg Beutel und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 26.06.2028. Wie das Unternehmen sparsam mitteilt, erfolgt der Rückruf aufgrund eines Qualitätsmangels.

Von weiterer Verfütterung wird abgeraten!

Auch auf der Internetseite des Herstellers Healthfood24 GmbH findet sich keine Information. Für Hundehalter:innen sehr unbefriedigend!

Betroffener Artikel

Wolfsblut Wide Plain Adult Large

Inhalt: 12,5kg Beutel

Mindesthaltbarkeitsdatum: 26.06.2028

Charge: FA2507291

Artikelnummer: 1377416

Betroffene Packungen können in jeder Fressnapf Filiale zurückgegeben werden, der Kaufpreis wird erstattet.

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

