Rückruf: Blei in Paw Patrol Kids Kindergeschirr von Pepco

PEPCO Deutschland informiert über den Rückruf von Paw Patrol Kids Lizenzgeschirr. Von dem Rückruf betroffen sind Keramik Teller, Schale und Bechertasse mit Paw Patrol Kids Aufdruck. Wie das Unternehmen mehr als sparsam mitteilt, wurde bei Tests festgestellt, dass das Geschirr den Grenzwert für die Abgabe von Blei überschreitet

Von der weiteren Verwendung wird dringend abgeraten

Betroffener Artikel

Keramikschüssel 540 ml

Lizenz Paw Patrol KIDS

PLU 620734

Keramikbecher 230 ml

Lizenz Paw Patrol KIDS

PLU 620733

Keramikteller 19 cm

Lizenz Paw Patrol KIDS

PLU 620736



Verbraucher:innen können das Produkt in Ihrem nächsten Pepco Store zurückzugeben und erhalten den Kaufpreis zurück.

Kundenservice

E-Mail-Kontakt : kontakt.de@pepco.eu

Infobox Blei Blei reichert sich selbst bei Aufnahme kleinster Mengen, die über einen längeren Zeitraum stetig eingenommen werden, im Körper an, da es zum Beispiel in Knochen eingelagert und nur sehr langsam wieder ausgeschieden wird. Blei kann so eine chronische Vergiftung hervorrufen, die sich unter anderem in Kopfschmerzen, Müdigkeit, Abmagerung und Defekten der Blutbildung, des Nervensystems und der Muskulatur zeigt. Bleivergiftungen sind besonders für Kinder und Schwangere gefährlich. Es kann auch Fruchtschäden und Zeugungsunfähigkeit bewirken. Im Extremfall kann die Bleivergiftung zum Tod führen. Die Giftigkeit von Blei beruht unter anderem auf einer Störung der Hämoglobinsynthese. Es hemmt mehrere Enzyme und behindert dadurch den Einbau des Eisens in das Hämoglobinmolekül. Dadurch wird die Sauerstoff-Versorgung der Körperzellen gestört.

