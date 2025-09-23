Rückruf: Strangulationsgefahr – MCKINLEY Kinder Regenponchos via Intersport
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
Intersport informiert über den Rückruf bestimmter Größen der MCKINLEY Kinder Regenponchos. Betroffen sind die Größen 116 und 128. Wie das Unternehmen mitteilt, entsprechen die Kordeln an der Kapuze des Regenponcho nicht den Anforderungen nach EN 14282:2014. Für Kleinkinder besteht Strangulationsgefahr. Alle weiteren Größen können problemlos genutzt werden.
Betroffene Regenponchos sollten nicht mehr genutzt werden.
Betroffener Artikel
Kinder Regenponcho LAMBAOL II JRS
Marke: MCKINLEY
Modell Nr: 285944
Artikelnummer: 285944255116 – 285944255128 – 285944519116 – 285944519128
Relevante Größen: 116 und 128 (Alle weiteren Größen können problemlos genutzt werden.)
Relevante Produktionen: 12/2022-F-2084 – 03/2024-F-2188 – 10/2024-F-2243
Betroffene Regenponchos sollten nicht mehr verwendet werden. Kunden werden gebeten, betroffene Regenponchos zu Ihrem INTERSPORT-Fachhändler zurückzubringen. Der Kaufpreis wird zurückerstattet.
Produktabbildung: INTERSPORT Deutschland eG
Quelle: www.produktwarnung.eu
* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller