Rückruf: Strangulationsgefahr – MCKINLEY Kinder Regenponchos via Intersport

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Intersport informiert über den Rückruf bestimmter Größen der MCKINLEY Kinder Regenponchos. Betroffen sind die Größen 116 und 128. Wie das Unternehmen mitteilt, entsprechen die Kordeln an der Kapuze des Regenponcho nicht den Anforderungen nach EN 14282:2014. Für Kleinkinder besteht Strangulationsgefahr. Alle weiteren Größen können problemlos genutzt werden.

Betroffene Regenponchos sollten nicht mehr genutzt werden.

Betroffener Artikel

Kinder Regenponcho LAMBAOL II JRS

Marke: MCKINLEY

Modell Nr: 285944

Artikelnummer: 285944255116 – 285944255128 – 285944519116 – 285944519128

Relevante Größen: 116 und 128 (Alle weiteren Größen können problemlos genutzt werden.)

Relevante Produktionen: 12/2022-F-2084 – 03/2024-F-2188 – 10/2024-F-2243

Betroffene Regenponchos sollten nicht mehr verwendet werden. Kunden werden gebeten, betroffene Regenponchos zu Ihrem INTERSPORT-Fachhändler zurückzubringen. Der Kaufpreis wird zurückerstattet.

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

