Rückruf: Dille & Kamille ruft Baby-Holzspielzeug zurück
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
Dille & Kamille hat einen Rückruf des Baby-Holzspielzeugs Spinning Drum veröffentlicht. Wie das Unternehmen mitteilt, können sich demnach kleine Einzelteile vom Spielzeug lösen und diese könnten von Kindern verschluckt werden. Dadurch besteht die Gefahr von inneren Verletzungen und schlimmstenfalls Erstickungsgefahr.
Von der weiteren Verwendung wird dringend abgeraten
Betroffener Artikel
Spinning Drum, Babyspielzeug, Holz
Marke: Dille & Kamille
Artikelnummer: 00040614
Verkaufspreis 24,95 €
Verkaufsperiode: 26.09.2023 bis 12.09.2025
Chargennummern: IOR23-00429/IOR24-00890
Wenn Sie das Babyspielzeug bei Dille & Kamille gekauft haben, können sie das dieses in jeder Dille&Kamille Filiale zurückgeben oder nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Kundenservice von Dille & Kamille auf. Der Kaufpreis wird erstattet.
Kundenservice
kundenservice@dille-kamille.de
Kundenservice: +49-(0) 3929-2678269 (zum ortsüblichen Tarif)
Abbildung: Dille & Kamille
Quelle: www.produktwarnung.eu
* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller