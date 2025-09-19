Rückruf: Dille & Kamille ruft Baby-Holzspielzeug zurück

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Dille & Kamille hat einen Rückruf des Baby-Holzspielzeugs Spinning Drum veröffentlicht. Wie das Unternehmen mitteilt, können sich demnach kleine Einzelteile vom Spielzeug lösen und diese könnten von Kindern verschluckt werden. Dadurch besteht die Gefahr von inneren Verletzungen und schlimmstenfalls Erstickungsgefahr.

Von der weiteren Verwendung wird dringend abgeraten

Betroffener Artikel

Spinning Drum, Babyspielzeug, Holz

Marke: Dille & Kamille

Artikelnummer: 00040614

Verkaufspreis 24,95 €

Verkaufsperiode: 26.09.2023 bis 12.09.2025

Chargennummern: IOR23-00429/IOR24-00890

Wenn Sie das Babyspielzeug bei Dille & Kamille gekauft haben, können sie das dieses in jeder Dille&Kamille Filiale zurückgeben oder nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Kundenservice von Dille & Kamille auf. Der Kaufpreis wird erstattet.

Kundenservice

kundenservice@dille-kamille.de

Kundenservice: +49-(0) 3929-2678269 (zum ortsüblichen Tarif)

Abbildung: Dille & Kamille

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

Quelle: www.produktwarnung.eu



