Rückruf: Temu ruft USB 5-port Schnelladegeräte zurück

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Temu informiert über den Rückruf von USB 5-port Schnelladegeräten PD65W. Wie das Unternehmen mitteilt, kann die obere Abdeckung bei leichtem Druck abfallen, wodurch stromführende Teile freigelegt werden und eine ernsthafte Stromschlaggefahr besteht.

Es wird dringend von der weiteren Verwendung abgeraten!

Betroffener Artikel

USB 5-Port-Ladegerät PD65W

Bezeichnung des Produkts: 5-Port-Ladegerät PD65W Multi-Schnellladung 3.0 Schnellausgang Typ C Adapter für iPhone 15 Xiaomi Notebook

Marke des Produkts: N/A

Name des Verkäufers: Hui Suda

Sollten Sie den Artikel verschenkt oder anderweitig weitergegeben haben, informieren sie bitte den Empfänger über diesen Rückruf

Wenn Temu Ihre Kontaktdaten hat, werden Sie eine E-Mail mit den oben genannten Informationen erhalten. Temu hat bereits im Namen der Verkäufer eine vollständige Rückerstattung auf Ihre ursprüngliche Zahlungsmethode veranlasst.

Kundenservice

Sollten Sie keine E-Mail erhalten haben, besuchen Sie das Temu Support-Center unter https://www.temu.com/support-center.html, um eine Rückerstattung anzufordern.

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

