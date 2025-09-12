Rückruf: Temu ruft USB 5-port Schnelladegeräte zurück
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
Temu informiert über den Rückruf von USB 5-port Schnelladegeräten PD65W. Wie das Unternehmen mitteilt, kann die obere Abdeckung bei leichtem Druck abfallen, wodurch stromführende Teile freigelegt werden und eine ernsthafte Stromschlaggefahr besteht.
Es wird dringend von der weiteren Verwendung abgeraten!
Betroffener Artikel
USB 5-Port-Ladegerät PD65W
Bezeichnung des Produkts: 5-Port-Ladegerät PD65W Multi-Schnellladung 3.0 Schnellausgang Typ C Adapter für iPhone 15 Xiaomi Notebook
Marke des Produkts: N/A
Name des Verkäufers: Hui Suda
Sollten Sie den Artikel verschenkt oder anderweitig weitergegeben haben, informieren sie bitte den Empfänger über diesen Rückruf
Wenn Temu Ihre Kontaktdaten hat, werden Sie eine E-Mail mit den oben genannten Informationen erhalten. Temu hat bereits im Namen der Verkäufer eine vollständige Rückerstattung auf Ihre ursprüngliche Zahlungsmethode veranlasst.
Kundenservice
Sollten Sie keine E-Mail erhalten haben, besuchen Sie das Temu Support-Center unter https://www.temu.com/support-center.html, um eine Rückerstattung anzufordern.
Quelle: www.produktwarnung.eu
* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller