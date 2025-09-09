Rückruf: Fressnapf ruft Sensitive Hunde Nassfutter zurück
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
Die Fressnapf Tiernahrungs GmbH informiert über den Rückruf des Hundefutters SELECT GOLD Sensitive Nassfutter Adult Hirsch mit Kartoffeln in der 200g und 800g Dose.
Fressnapf teilt mit: „Es handelt sich hierbei um keinen öffentlichen Rückruf. Die betroffenen Artikel wurden vorsorglich aus dem Verkauf genommen. Es besteht kein Risiko für Mensch und Tier. Hintergrund der Maßnahme ist eine qualitätsbezogene Auffälligkeit bei einem eingesetzten Rohstoff, die im Rahmen interner Prüfprozesse beim Hersteller festgestellt wurde. Dieser Rohstoff wurde zwar in die betroffenen Produkte eingearbeitet, jedoch ist aufgrund der üblichen Verarbeitung und Vermischung nach derzeitiger Einschätzung nicht davon auszugehen, dass sich die Abweichung auf das Endprodukt – ein Alleinfuttermittel – auswirkt.“
Von der weiteren Verfütterung wird abgeraten.
Betroffener Artikel
SELECT GOLD Sensitive Nassfutter Adult Hirsch mit Kartoffeln
Inhalt: 200g Dose
Artikelnummer:1002695006
Mindesthaltbarkeitsdatum: 26.06.2027
SELECT GOLD Sensitive Nassfutter Adult Hirsch mit Kartoffeln
Inhalt: 800g Dose
Artikelnummer:1002697006
Mindesthaltbarkeitsdatum: 01.07.2027
Betroffene Dosen können in den Fressnapf Filialen zurückgegeben werden, der Kaufpreis wird erstattet
Kundenservice
Kontakt:kundenservice@fressnapf.de
Abbildung: Fressnapf Tiernahrungs GmbH
Quelle: www.produktwarnung.eu
* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller