Rückruf: Fressnapf ruft Sensitive Hunde Nassfutter zurück

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Die Fressnapf Tiernahrungs GmbH informiert über den Rückruf des Hundefutters SELECT GOLD Sensitive Nassfutter Adult Hirsch mit Kartoffeln in der 200g und 800g Dose.

Fressnapf teilt mit: „Es handelt sich hierbei um keinen öffentlichen Rückruf. Die betroffenen Artikel wurden vorsorglich aus dem Verkauf genommen. Es besteht kein Risiko für Mensch und Tier. Hintergrund der Maßnahme ist eine qualitätsbezogene Auffälligkeit bei einem eingesetzten Rohstoff, die im Rahmen interner Prüfprozesse beim Hersteller festgestellt wurde. Dieser Rohstoff wurde zwar in die betroffenen Produkte eingearbeitet, jedoch ist aufgrund der üblichen Verarbeitung und Vermischung nach derzeitiger Einschätzung nicht davon auszugehen, dass sich die Abweichung auf das Endprodukt – ein Alleinfuttermittel – auswirkt.“

Von der weiteren Verfütterung wird abgeraten.

Betroffener Artikel

SELECT GOLD Sensitive Nassfutter Adult Hirsch mit Kartoffeln

Inhalt: 200g Dose

Artikelnummer:1002695006

Mindesthaltbarkeitsdatum: 26.06.2027

SELECT GOLD Sensitive Nassfutter Adult Hirsch mit Kartoffeln

Inhalt: 800g Dose

Artikelnummer:1002697006

Mindesthaltbarkeitsdatum: 01.07.2027

Betroffene Dosen können in den Fressnapf Filialen zurückgegeben werden, der Kaufpreis wird erstattet

Kundenservice

Kontakt:kundenservice@fressnapf.de

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

