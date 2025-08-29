Rückruf: TEDi ruft Solar Tierfiguren Igel zurück
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
TEDi informiert über den Rückruf der unten abgebildeten Solar Tierfiguren Igel Wie das Unternehmen mitteilt, wiesen Produkttests erhöhte Werte an Blei und Cadmium in den Lötstellen nach. Diese Stoffe können Umweltgefährdend sein, deshalb wird von einer weiteren Verwendung der Solarlampe abgeraten.
Das Produkt wurde vom 29.01.2025 bis zum 18.08.2025 in allen TEDi-Filialen verkauft.
Betroffener Artikel
Solar Tierfiguren Igel
Artikelnummer: 78347003651000000200
Verkaufszeitraum: 29.01.2025 bis zum 18.08.2025
Betroffene Solar-Igel können gegen Erstattung des Verkaufspreises von 2€ oder gegen einen anderen Artikel in jeder Filiale umgetauscht werden.
Kundenservice
Verbraucher können sich bei Fragen unter der Telefonnummer +49 231 55577-0 oder per E-Mail info@tedi.com an TEDi wenden
Bild: TEDi Warenhandels GmbH
* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller