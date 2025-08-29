Rückruf: TEDi ruft Solar Tierfiguren Igel zurück

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

TEDi informiert über den Rückruf der unten abgebildeten Solar Tierfiguren Igel Wie das Unternehmen mitteilt, wiesen Produkttests erhöhte Werte an Blei und Cadmium in den Lötstellen nach. Diese Stoffe können Umweltgefährdend sein, deshalb wird von einer weiteren Verwendung der Solarlampe abgeraten.

Das Produkt wurde vom 29.01.2025 bis zum 18.08.2025 in allen TEDi-Filialen verkauft.

Betroffener Artikel

Solar Tierfiguren Igel

Artikelnummer: 78347003651000000200

Verkaufszeitraum: 29.01.2025 bis zum 18.08.2025

Betroffene Solar-Igel können gegen Erstattung des Verkaufspreises von 2€ oder gegen einen anderen Artikel in jeder Filiale umgetauscht werden.

Kundenservice

Verbraucher können sich bei Fragen unter der Telefonnummer +49 231 55577-0 oder per E-Mail info@tedi.com an TEDi wenden

Bild: TEDi Warenhandels GmbH

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller