Rückruf: Safety Gate Warnung zu kinderplay Puppen

Das EU Schnellwarnsystem Safety Gate (vormals RAPEX) informiert über Sicherheitsmängel bei den unten abgebildeten sprechenden kinderplay Puppenmodellen KP4840 (oder KP4840N) sowie KP4839, die nicht den Anforderungen der Spielzeugrichtlinie Richtlinie 2009/48/EG entsprechen.

Die Richtlinie 2009/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2009 über die Sicherheit von Spielzeug ist eine europäische Richtlinie, die Sicherheitsanforderungen für Spielzeug festlegt, das in der Europäischen Union bereitgestellt wird.

Wie der Meldung zu entnehmen ist, besteht die Möglichkeit, dass sich Kleinteile von den Puppen (z. B. Kleidungselemente, Funktionslautsprecher, Schnuller) lösen und / oder Füllmaterial nach dem Aufreißen von Nähten zugänglich wird. Hier besteht ein Erstickungsrisiko durch Verschlucken oder Inhalieren von Kleinteilen – insbesondere für Kinder unter 18 Monaten.

Zudem ist das Batteriefach nur unzureichend gesichert. Die enthaltenen Knopfzellen können bei Kleinkindern zu schweren Gesundheitsschäden führen, wenn diese verschluckt werden.

Die Puppen sollten umgehend aus der Reichweiten von Kindern entfernt werden!

Bitte auf Vollständigkeit hin untersuchen, insbesondere die Batteriefächer

Betroffener Artikel

Der Safety Gate Meldung zufolge besteht ein Verkaufsverbot sowie ein Rückruf von Endverbrauchern für die beiden Puppen

Beide Artikel wurden unter anderem über Amazon in einem Folienbeutel verkauft.

Wir empfehlen die Rückgabe beim Händler mit Bezug auf die Safety Gate Meldungen

Hier findet sich eine Rückrufinformation des Händlers

