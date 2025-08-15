Produktrückruf: Hersteller ruft Parkside Laser-Entfernungsmesser von Lidl zurück

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Die OWIM GmbH & Co. KG informiert über den Rückruf des Heimwerkerartikels Laser-Entfernungsmesser der Marke Parkside mit der IAN 470757_2407. Wie das Unternehmen mitteilt, kann bei dem Produkt nicht ausgeschlossen werden, dass der Laser eine zu hohe Stärke aufweist.

Dies kann bei unsachgemäßer Verwendung zu Augenschäden führen!

Die Firma OWIM GmbH & Co. KG bittet daher alle Kunden dringend, den Rückruf zu beachten und den betroffenen Artikel nicht weiter zu verwenden.

Der Artikel wurde bei Lidl in Deutschland seit dem 14.04.2025 verkauft.

Betroffener Artikel

Laser-Entfernungsmesser

Marke: Parkside

IAN 470757_2407 (siehe Typenschild auf der Rückseite des Artikels)

Im Verkauf bei Lidl seit dem 14.04.2025

Der Artikel kann in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.

Von dem Warenrückruf ist ausschließlich der Artikel Laser-Entfernungsmesser der Marke Parkside mit der IAN 470757_2407 (siehe Typenschild auf der Rückseite des Artikels) betroffen.

Andere Artikel der Marke Parkside sind von dem Rückruf nicht betroffen.

Kundenservice

Für weitere Informationen melden Sie sich gerne bei der Lidl-Kundenhotline: 00800 5435 5435.

Sollten Ihnen Personen bekannt sein, die ebenfalls von dem Rückruf betroffen sind, bitten wir Sie die Information an diese weiterzugeben.

Kundeninformation >



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller