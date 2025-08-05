Rückruf: Orient Master ruft TRS Madras Curry Pulver mild zurück

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Die Orient Master GmbH informiert über den Rückruf des Artikels „Madras Curry Pulver mild“ der Marke „TRS“ mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 28.02.2026. Wie seitens des Unternehmens mitgeteilt wird, erfolgt der Rückruf aufgrund des Nachweises des als potentiell karzinogen, mutagen und ökotoxisch eingestuften Farbstoff Rhodamin B.

Vom Verzehr wird daher abgeraten!

Betroffener Artikel

Curry Pulver Madras, Mild

Marke: TRS

Mindesthaltbarkeitsdatum: 28.02.2026

Verpackungseinheit: 100g

Losnummer: PRON NO: 4172/1

Barcode: 5 017689002732

Inverkehrbringer: Orient Master GmbH, Go Asia GmbH

Das Produkt kann in allen „go asia“-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird erstattet.

Infobox Rhodamin B Rhodamin B ist ein Xanthenfarbstoff aus der Gruppe der Rhodamine.. Rhodamin wurde und wird in vielen Ländern als Lebensmittelfarbstoff, für Kosmetika, als Textilfarbstoff und als Wasser-Tracer verwendet. In Europa und den USA wird darauf verzichtet, da Rhodamin B als potentiell karzinogen, mutagen und ökotoxisch eingestuft wird. Es wird dennoch als Textilfarbstoff genutzt und taucht ab und an als Lebensmittelfarbstoff in Süßigkeiten, oder in Shrimps auf. Quelle: wikipedia.de

Quelle: www.produktwarnung.eu



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller