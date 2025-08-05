Rückruf: Metalldraht in „ja! Körniger Frischkäse“ möglich

Der österreichische Hersteller Berglandmilch eGen, Wels AT informiert über den Rückruf des Artikels ja! Körniger Frischkäse 0,1% in der 200g Packung und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 11.08.2025. Wie das Unternehmen mitteilt, kann aufgrund eines technischen Defekts nicht ausgeschlossen werden, dass sich in dem betroffenen Produkt Teile eines Metalldrahts befinden können.

Vom Verzehr wird abgeraten!

Betroffene Artikel wurden via REWE in Deutschland angeboten

Betroffener Artikel

ja! Körniger Frischkäse 0,1%

Inhalt: 200g

Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD): 11.08.2025

EAN-Code: 43 37256 94458 8

Betroffen sind Becher mit der nachfolgenden Identifikationsnummer und Herstellerangabe auf der Seitenwand

Betroffene Produkte können in den jeweiligen Verkaufsstellen zurückgegeben werden, der Kaufpreis wird auch ohne Kaufbeleg rückerstattet.

Hintergrund Fremdkörper ACHTUNG! Gesundheitsgefahr!



Metallische Fremdkörper, Glasscherben oder Glassplitter, Holz- und Kunststoffsplitter können zu ernsthaften Verletzungen im Mund- und Rachenraum sowie zu inneren Verletzungen oder Blutungen führen! Verbraucher die einen der betroffenen Artikel besitzen, sollten betroffene Produkte NICHT mehr verwenden und dem Handel zurückbringen

