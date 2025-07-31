UPDATE: Listerien – Rückruf vieler Fischprodukte von Abelmann

Update vom 31.07.2025 – Der Rückruf vom 25.07.2025 wurde ganz erheblich ausgeweitet – es wurden viele weitere betroffene Produkte hinzugefügt

Die Produkte stehen im Verdacht, Erkrankungsfälle ausgelöst zu haben

Die Heinrich Abelmann GmbH informiert über den Rückruf der Fischprodukte, „Räuchermatjes, Räuchermatjesstücke nordischer Art in Rapsöl MSC, Nordischer Matjes, Matjessalat, Kräutermatjessalat mit Gartengemüse“, „ geräucherte Alaska-Seelachsschnitzel grob“ „Kräuterfilets nach Matjesart in Öl“ und „Hering in Gelee mit Ei, mit Süßungsmittel“ und „Bratheringshappen in Gelee mit Ei“, mit Süßungsmittel der Marke Abelmann.

Wie das Unternehmen sparsam mitteilt, können die Artikel mit Listerien (Listeria monocytogenes) belastet sein.

Vom Verzehr wird dringend abgeraten!

Neben Übelkeit, Erbrechen oder Durchfall nach dem Verzehr betroffener Lebensmittel können auch nach längerer Inkubationszeit (z.T. über 3 Wochen) Symptome ähnlich eines grippalen Infekts auslösen. Hierbei ist insbesondere die Gesundheit von Schwangeren, kleineren Kindern und Immungeschwächten gefährdet

Betroffene Artikel

Neu hinzugekommene Produkte (31.07.2025)

Marke: Die ostfriesische Räucherei Janssen GbR

Räuchermatjesfilet nordischer Art rosé in Rapsöl

Verpackungseinheit: 500g

Mindesthaltbarkeitsdatum 04.08.2025 bis einschließlich 11.08.2025

Matjesfilet nordischer Art rosé in Rapsöl

Verpackungseinheit: 500g

Mindesthaltbarkeitsdatum 13.08.2025

Matjesbruch nordischer Art in Rapsöl

Verpackungseinheit: 1000g

Mindesthaltbarkeitsdatum 13.08.2025

Räuchermatjesfilet nordischer Art der Marke Heimatliebe

Mindesthaltbarkeitsdatum: 04.08.2025 bis einschließlich 11.08.2025

Verpackungseinheit: 150g

Chargennummern: 188 bis einschließlich 195

Räuchermatjesfilet nordischer Art Natur, „Finkenwerder“

Räuchermatjesfilets in Rapsöl der Marke Abelmann

ab Charge 188 mit dem MHD 04.08.2025 bis einschließlich der Charge 198 mit dem MHD 14.08.2025

EAN: 4005957735452 150g

EAN: 4005957735551 180g

EAN: 4005957969321 500g

EAN: 4005957909068 500g

EAN: 4005957909075 1000g

Räuchermatjesfilet in Pflanzenöl der Marke Skansild Bremerhaven

Der Charge 191 mit dem MHD 07.08.2025

EAN: 4260262120526 500g

Räuchermatjesstücke nordischer Art in Rapsöl MSC der Marke Abelmann

mit der Charge 190 und dem MHD 06.08.2025

EAN 4005957735001 1000g

Matjesfilets nordischer Art in Rapsöl der Marke Abelmann

ab Charge 192 mit dem MHD 22.08.2025 bis einschließlich der Charge 198 mit dem MHD 29.08.2025

EAN: 4005957711005 1000g

Matjessalat der Marke Abelmann

ab Charge 196 mit dem MHD 30.07.2025 bis einschließlich der Charge 197 mit dem MHD 31.07.2025

EAN: 4005957750158 150g

EAN: 4005957750257 250g

Kräutermatjessalat m. Gartengemüse der Marke Abelmann

ab Charge 195 mit dem MHD 29.07.2025 bis einschließlich der Charge 198 mit dem MHD 01.08.2025

EAN: 4005957753159 150g

EAN: 4005957753258 250g

Geräucherte Alaska-Seelachschnitzel grob

ab Charge 178 mit dem MHD 26.08.2025 bis einschließlich der Charge 192 mit dem MHD 30.08.2025

EAN: 4005991921026 250g

EAN: 4005991020002 500g

Bisheriger Rückruf vom 25.07.2025

Kräuterfilets nach Matjesart in Öl

Charge: #197

MHD: 13.08.2025

EAN: 4005957918299 – 500g

EAN: 4102210038180 – 500g

EAN: 4102210038166 – 1000g

Hering in Gelee mit Ei, mit Süßungsmittel

EAN: 4102210020604

Gebinde Größe 250g

ab Charge 069 mit dem MHD 08.07.2025 bis einschließlich der Charge 197 mit dem MHD 13.11.2025

Hering in Gelee mit Ei, mit Süßungsmittel

EAN: 4102210020505

Gebinde Größe 1000g

ab Charge: 062 mit dem MHD 01.07.2025 bis einschließlich der Charge 192 mit dem MHD 08.11.2025

Bratheringshappen in Gelee, mit Süßungsmittel

EAN: 4102210021908

Gebinde Größe 250g

ab Charge: 079 mit dem MHD 18.07.2025 bis einschließlich der Charge 198 mit dem MHD 14.11.2025

MHD und Chargennummer sind auf dem Produkt auf einem Zusatzetikett auf der Ober- oder Unterseite des Artikels.

Kundenservice

Zur Erstattung des Kaufpreises wenden Sie sich bitte an die folgende E-Mail-Adresse: vertrieb@abelmann.de

Kundeninformation >

Hintergrund Listerien ACHTUNG! Gesundheitsgefahr! Verbraucherinnen und Verbraucher, die eines oder mehrere dieser Produkte erworben haben, sollten unbedingt auf den Konsum verzichten Listerien können neben Übelkeit, Erbrechen oder Durchfall nach dem Verzehr betroffener Lebensmittel auch nach längerer Inkubationszeit (z.T. über 3 Wochen) Symptome ähnlich eines grippalen Infekts auslösen. Hierbei ist insbesondere die Gesundheit von Schwangeren, kleineren Kindern und Immungeschwächten gefährdet. Sollten oben genannte Symptome auftreten, suchen Sie umgehend Ihrem Hausarzt auf. Eine Listeriose verläuft bei gesunden Menschen meist harmlos oder wird sogar kaum bemerkt. Werden besonders viele Erreger aufgenommen, kann es zu Fieber und Durchfällen kommen. Kleinkinder oder Menschen mit geschwächter Immunabwehr, wie frisch Operierte, Aids- oder Krebspatienten und Diabetiker können schwer erkranken. Der Ausbruch der Erkrankung kann bis zu acht Wochen nach Aufnahme der Bakterien erfolgen. Listerien können Sepsen („Blutvergiftungen“) oder Meningitiden (Hirnhautentzündungen) verursachen, die mit Antibiotika behandelt werden können, aber dennoch in 30 Prozent der Fälle zum Tode führen. Besonders bei Schwangeren ist eine Listeriose sehr gefährlich, da sie fatale Folgen für das ungeborene Kind haben kann. Es kann zu Frühgeburt, schweren Schädigungen oder sogar zum Absterben des Fötus kommen. Die Schwangere hingegen bemerkt die Erkrankung oft nicht einmal. PDF – Schutz vor Infektionen mit Listerien



