Rückruf: Im Dunkeln leuchtendes Malset von Primark
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
Der Textildiscounter Primark informiert über den Rückruf eines im Dunkeln leuchtendes Malset. Wie das Unternehmen dürftig mitteilt, wurde ein Sicherheitsproblem festgestellt. Eine nähere Beschreibung des Problems bleibt Primark schuldig
Das Malset war zwischen Oktober 2024 und März 2025 in Primark-Filialen erhältlich.
Von der weiteren Verwendung wird daher abgeraten!
Betroffener Artikel
Primark LXGIF DTR NBC Glow Col (Im Dunkeln leuchtendes Malset)
Kimball no. 0309401
Inhalt: 5 Farbkreiden und 5 Ausmalbilder
Verkaufszeitraum: zwischen Oktober 2024 und März 2025
Betroffene Malsets können in einer beliebigen Primark-Filiale zurückgegeben werden. Dort erhalten Sie eine volle Rückerstattung des Kaufpreises. Die Vorlage eines Kassenbelegs ist bei der Rückgabe nicht erforderlich.
Kundenservice
Für weitere Informationen senden Sie bitte eine E-Mail an helfen.de@help.primark.com.
Produktabbildung: Primark Stores Limited
Quelle: www.produktwarnung.eu
* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller