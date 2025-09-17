Rückruf: Im Dunkeln leuchtendes Malset von Primark

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Der Textildiscounter Primark informiert über den Rückruf eines im Dunkeln leuchtendes Malset. Wie das Unternehmen dürftig mitteilt, wurde ein Sicherheitsproblem festgestellt. Eine nähere Beschreibung des Problems bleibt Primark schuldig

Das Malset war zwischen Oktober 2024 und März 2025 in Primark-Filialen erhältlich.

Von der weiteren Verwendung wird daher abgeraten!

Betroffener Artikel

Primark LXGIF DTR NBC Glow Col (Im Dunkeln leuchtendes Malset)

Kimball no. 0309401

Inhalt: 5 Farbkreiden und 5 Ausmalbilder

Verkaufszeitraum: zwischen Oktober 2024 und März 2025



Betroffene Malsets können in einer beliebigen Primark-Filiale zurückgegeben werden. Dort erhalten Sie eine volle Rückerstattung des Kaufpreises. Die Vorlage eines Kassenbelegs ist bei der Rückgabe nicht erforderlich.

Kundenservice

Für weitere Informationen senden Sie bitte eine E-Mail an helfen.de@help.primark.com.

Kundeninformation >

Produktabbildung: Primark Stores Limited

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

Quelle: www.produktwarnung.eu



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller