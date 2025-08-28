Rückruf für Duftwasser Taris Limon Kolonyasi
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
Die Akar GmbH informiert über den Rückruf des türkischen Duftwassers Taris Limon Kolonyasi. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde bei dem Artikel der nicht deklarierte Duftstoff Benzyl Benzoat festgestellt, welcher als Allergen eingestuft ist und lokale Reizwirkung auf Haut und Schleimhäute haben kann.
Von der weiteren Verwendung wird daher abgeraten!
Betroffener Artikel
Taris Limon Kolonyasi
Inhalt: 300ml
Marke: Taris
Haltbarkeit: alle MHDs
Kund*innen, die den entsprechenden Artikel gekauft haben, können diesen gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassenbons in ihren Einkaufsstätten zurückgeben.
Produktabbildung: Akar GmbH
Quelle: www.produktwarnung.eu
* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller