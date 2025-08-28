Rückruf für Duftwasser Taris Limon Kolonyasi

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Die Akar GmbH informiert über den Rückruf des türkischen Duftwassers Taris Limon Kolonyasi. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde bei dem Artikel der nicht deklarierte Duftstoff Benzyl Benzoat festgestellt, welcher als Allergen eingestuft ist und lokale Reizwirkung auf Haut und Schleimhäute haben kann.

Von der weiteren Verwendung wird daher abgeraten!

Betroffener Artikel

Taris Limon Kolonyasi

Inhalt: 300ml

Marke: Taris

Haltbarkeit: alle MHDs

Kund*innen, die den entsprechenden Artikel gekauft haben, können diesen gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassenbons in ihren Einkaufsstätten zurückgeben.

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

