Küchentipp: Rohes Fleisch auf keinen Fall abspülen

Immer wieder liest man es in Rezepten: Mit dem Abwaschen lassen sich mögliche Keime von rohem Fleisch gut entfernen – aber das Gegenteil ist der Fall. Durch das Abspülen unter dem Wasserhahn können sich mögliche Bakterien auf die Hände übertragen und durch Wasserspritzer auf den Arbeitsflächen und sogar den Wänden verbreiten.

Von dort können die Keime anschließend auf andere Lebensmittel übergehen und schwerwiegende Erkrankungen auslösen. „Um das Risiko einer Lebensmittelvergiftung zu minimieren, empfehlen wir, rohes Fleisch nur mit einer Gabel aus der Verpackung zu nehmen und gleich gründlich durchzugaren. So sind auch gefährdete Mitmenschen geschützt“, erklärt Antonia Brandstädter von der Verbraucherzentrale NRW.

Beim Kochen selbst ist es wichtig, das Fleisch gründlich durchzubraten. Die Kerntemperatur sollte mindestens 70°C erreichen, das tötet die meisten Krankheitserreger ab. Das Fleisch ist durchgegart, wenn der austretende Fleischsaft klar ist. Bei Geflügel sollte sich das Fleisch leicht vom Knochen ablösen lassen.

Nach der Zubereitung von rohem Fleisch müssen alle Oberflächen und Werkzeuge gründlich gereinigt werden – am besten mit heißem Wasser und Spülmittel, um eine weitere Verbreitung von Keimen zu verhindern.

