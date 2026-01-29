CleanKids-Magazin

Rückruf: RUBINAIA Rotwein alkoholfrei von Aldi Nord

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Der Lieferant IWB ITALIA SPA ruft den Artikel RUBINAIA Rotwein alkoholfrei in der 0,75-Liter-Flasche mit der Chargennummer L2512397 öffentlich zurück. Nach Angaben des Unternehmens kann es infolge mikrobiologischer Prozesse zu einer Druckentladung in der Flasche kommen, wodurch der Korken unkontrolliert herausgedrückt werden kann. Der Wein wurde in Filialen von Aldi Nord verkauft.

Vom Öffnen und Verzehr der betroffenen Flaschen wird abgeraten.

Betroffener Artikel

RUBINAIA Rotwein alkoholfrei in der 0,75-Liter-Flasche wird zurückgerufen

Rotwein RUBINAIA  Alkoholfrei
Inhalt: 0,75l Flasche
Chargennummer L2512397
Lieferant: IWB ITALIA SPA

Betroffene Artikel können in Aldi Nord Filialen zurückgebracht werden. Der Kaufpreis wird zurückerstattet.

Achtung
Beim Transport sollte vorsichtshalber darauf geachtet werden, dass die Flaschen abgedeckt transportiert werden.

Kundeninformation >

 

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung
Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

Quelle: www.produktwarnung.eu 

 

 

  
* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller 