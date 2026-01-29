Rückruf: RUBINAIA Rotwein alkoholfrei von Aldi Nord
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
Der Lieferant IWB ITALIA SPA ruft den Artikel RUBINAIA Rotwein alkoholfrei in der 0,75-Liter-Flasche mit der Chargennummer L2512397 öffentlich zurück. Nach Angaben des Unternehmens kann es infolge mikrobiologischer Prozesse zu einer Druckentladung in der Flasche kommen, wodurch der Korken unkontrolliert herausgedrückt werden kann. Der Wein wurde in Filialen von Aldi Nord verkauft.
Vom Öffnen und Verzehr der betroffenen Flaschen wird abgeraten.
Betroffener Artikel
Rotwein RUBINAIA Alkoholfrei
Inhalt: 0,75l Flasche
Chargennummer L2512397
Lieferant: IWB ITALIA SPA
Betroffene Artikel können in Aldi Nord Filialen zurückgebracht werden. Der Kaufpreis wird zurückerstattet.
Quelle: www.produktwarnung.eu
* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller