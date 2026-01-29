Rückruf: RUBINAIA Rotwein alkoholfrei von Aldi Nord

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Der Lieferant IWB ITALIA SPA ruft den Artikel RUBINAIA Rotwein alkoholfrei in der 0,75-Liter-Flasche mit der Chargennummer L2512397 öffentlich zurück. Nach Angaben des Unternehmens kann es infolge mikrobiologischer Prozesse zu einer Druckentladung in der Flasche kommen, wodurch der Korken unkontrolliert herausgedrückt werden kann. Der Wein wurde in Filialen von Aldi Nord verkauft.

Vom Öffnen und Verzehr der betroffenen Flaschen wird abgeraten.

Betroffener Artikel

Rotwein RUBINAIA Alkoholfrei

Inhalt: 0,75l Flasche

Chargennummer L2512397

Lieferant: IWB ITALIA SPA

Betroffene Artikel können in Aldi Nord Filialen zurückgebracht werden. Der Kaufpreis wird zurückerstattet.

Achtung

Beim Transport sollte vorsichtshalber darauf geachtet werden, dass die Flaschen abgedeckt transportiert werden.

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

Quelle: www.produktwarnung.eu



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller