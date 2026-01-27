Gegen Obsoleszenz: Geräte möglichst lange nutzen

Obsoleszenz bedeutet, dass Produkte früher unbrauchbar werden, als es eigentlich nötig wäre. Das kann passieren, weil sie schneller kaputtgehen, nicht mehr repariert werden können oder durch neue Modelle als veraltet gelten. Besonders bekannt ist das bei Elektronikgeräten wie Smartphones oder Haushaltsgeräten.

Kritiker bemängeln, dass Obsoleszenz zu mehr Müll, höheren Kosten für Verbraucherinnen und Verbraucher und einer stärkeren Umweltbelastung führt. Deshalb fordern Verbraucherschützer langlebigere Produkte, bessere Reparierbarkeit und mehr Transparenz für Käufer.

VerbraucherService Bayern unterstützt Kreislaufwirtschaft

Gründe für eine kurze Nutzungsdauer von Geräten und anderen Produkten gibt es viele. Werden sie entsorgt, belastet dies Umwelt und Haushaltskasse gleichermaßen. Oft wird vermutet, dass Hersteller ihre Waren beabsichtigt so gestalten, dass sie schnell kaputt gehen oder veralten. Doch Obsoleszenz, also das Veralten von Produkten, hängt laut VerbraucherService Bayern im KDFB e. V. (VSB) nicht nur vom Hersteller, sondern auch vom Nutzer ab.

Die Zahl der privaten Haushalte nahm laut Umweltbundesamt von 1991 bis 2023 kontinuierlich auf 41,3 Mio. Haushalte zu. Mit der Zunahme von Haushalten steigt auch bei gleichbleibendem Ausstattungsniveau der Bedarf an Gebrauchsgütern zur Haushaltsausstattung und die zeitlichen Abstände, in denen sie ersetzt werden, gestalten sich immer kürzer. Eine schnelle Abfolge aus Kaufen, Entsorgen und erneut Kaufen kostet Geld und Ressourcen und erhöht das Aufkommen von Elektroschrott und sonstigen Abfällen. Je höher die Zahl an privaten Haushalten, desto wichtiger ist der nachhaltige Umgang mit Gebrauchsgütern.

Neben gesetzlichen Vorgaben zur Verlängerung der Produktlebensdauer spielt das Einkaufs- und Nutzungsverhalten von Verbraucherinnen und Verbrauchern eine wichtige Rolle. Denn langlebige Produkte helfen wenig, wenn sie vorzeitig ausrangiert werden.

Marianne Wolff, Umweltreferentin beim VSB: „Die beste Strategie gegen vorzeitigen Verschleiß ist es, auf gute Qualität zu achten, lange selbst zu nutzen oder weiterzugeben und zum Schluss fachgerecht zu entsorgen. In den meisten Fällen ist das langlebigere Gerät das umweltfreundlichere“.

Quelle: VerbraucherService Bayern im KDFB e. V. (VSB)