Stiftung Warentest Akkusauger – Vom Top-Gerät bis zum Totalausfall

Akku-Staubsauger sind kabellose Staubsauger, die mit einem wiederaufladbaren Akku betrieben werden. Sie sind leicht, flexibel einsetzbar und besonders praktisch für schnelles Reinigen zwischendurch. Die Laufzeit ist begrenzt und variiert je nach Modell und Leistungsstufe. Wichtig beim Kauf sind Saugleistung, Akkulaufzeit, Ladezeit und Zubehör.

Die Stiftung Warentest hat 14 Akku-Staubsauger getestet – mit gemischtem Ergebnis. Sieben Modelle im Preisbereich von 239 bis 699 Euro überzeugen als gute Haushaltshelfer. Ein Gerät landet im Mittelfeld, während sechs Staubsauger die Tester enttäuschen. Kritisiert wird unter anderem, dass sie zu viel Schmutz zurücklassen und ihre Reinigungsleistung nicht ausreicht. Der Test zeigt: Ein hoher Preis garantiert nicht automatisch gute Saugergebnisse.

Im aktuellen Test zeigen sich große Unterschiede in der Saugleistung. „Rundum zuverlässig saugen nur drei Modelle“, erklärt Michael Morys, Testleiter bei der Stiftung Warentest. „Sie reinigen Teppich- und Hartboden gut oder sogar sehr gut, entfernen Tierhaare schnell vom Teppich und Fasern von Polstern. Die meisten anderen Geräte schwächeln in der einen oder anderen Saugdisziplin – und das betrifft auch teure Modelle.“

Zwei Geräte versagen sogar komplett und schneiden mangelhaft ab. Darunter ein Dyson-Nachahmer für 159 Euro, der zum Testzeitpunkt zu den Verkaufsschlagern auf Amazon zählte – mit überwiegend guten Kundenbewertungen. Mittlerweile ist er von der Plattform verschwunden.

Wer sich das häufige Leeren der Staubbox ersparen möchte, sollte über ein Modell mit Absaugstation nachdenken. Diese saugt den Schmutz automatisch in einen größeren Behälter oder – vor allem für Allergiker hygienischer und komfortabler – in einen Beutel. Der Nachteil: Eine Absaugstation treibt den Preis nach oben und benötigt mehr Platz. Drei Modelle im Test bieten diese Funktion, der beste Akkusauger mit Station kostet 629 Euro.

Neben der Saugleistung prüfte die Stiftung Warentest auch Akkulaufzeit, Handhabung, Geräuschentwicklung und Schadstoffbelastung. Die Ergebnisse zeigen: Ein hoher Preis garantiert nicht automatisch gute Leistung. Wer vor dem Kauf vergleicht, kann viel Geld sparen und ein Gerät finden, das den eigenen Bedürfnissen entspricht. Die ausführlichen Ergebnisse von zehn neu getesteten Akkusaugern und vier Top-Geräten aus 2025 stehen in der Februar-Ausgabe der Stiftung Warentest und unter www.test.de/staubsauger

Quelle: Stiftung Warentest