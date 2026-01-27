Rückruf: Acer ruft E-Scooter Akkus zurück

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Acer informiert über den Rückruf von Akkupacks der E-Scooter Acer/Predator ES Series 5. Betroffen sind die mit den Scootern gelieferten Akkus, die zwischen Juni 2024 und Dezember 2025 in Österreich, Deutschland, der Schweiz, der Ukraine, Polen, Tschechien und der Slowakei ausgeliefert wurden. Nach Angaben des Unternehmens kann der Akku unter bestimmten Bedingungen überhitzen und dadurch ein Brand- oder Verbrennungsrisiko darstellen.

Betroffene Akkupacks sollten nicht mehr geladen oder verwendet werden.

Betroffener Artikel

E-Scooter Acer/Predator ES Series 5

Typ / Modell: AES025/PES025

Betroffen sind Akkupacks, die zwischen Juni 2024 und Dezember 2025 gelieferten wurden.

Bitte stellen Sie die Nutzung Ihres Produkts ein, laden Sie den Akku nicht mehr auf und kontaktieren Sie das nächstgelegene Acer Service Center (siehe unten), um zu überprüfen, ob Ihr Produkt betroffen ist.

Betroffene Akkus werden kostenfrei ersetzt!

Kundenservice Acer Service Center (siehe unten) Deutschland +49 4102 7069 111

Kundeninformation >

Produktabbildung: Acer Inc.

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

Quelle: www.produktwarnung.eu



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller