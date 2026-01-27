Rückruf: Acer ruft E-Scooter Akkus zurück
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
Acer informiert über den Rückruf von Akkupacks der E-Scooter Acer/Predator ES Series 5. Betroffen sind die mit den Scootern gelieferten Akkus, die zwischen Juni 2024 und Dezember 2025 in Österreich, Deutschland, der Schweiz, der Ukraine, Polen, Tschechien und der Slowakei ausgeliefert wurden. Nach Angaben des Unternehmens kann der Akku unter bestimmten Bedingungen überhitzen und dadurch ein Brand- oder Verbrennungsrisiko darstellen.
Betroffene Akkupacks sollten nicht mehr geladen oder verwendet werden.
Betroffener Artikel
E-Scooter Acer/Predator ES Series 5
Typ / Modell: AES025/PES025
Betroffen sind Akkupacks, die zwischen Juni 2024 und Dezember 2025 gelieferten wurden.
Produktabbildung: Acer Inc.
Quelle: www.produktwarnung.eu
* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller