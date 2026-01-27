Rückruf: Gesundheitsgefahr – Yerba Mate Tee
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
Die Orient Gate GmbH informiert über den Rückruf von grünem und weißem Yerba Mate Tee. Nach Angaben des Unternehmens wurden Überschreitungen der Höchstwerte von Anthrachinon sowie polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) festgestellt. Das zuständige Ordnungsamt hat ein Verkaufsverbot erlassen.
Vom Verzehr des betroffenen Tees wird dringend abgeraten.
Betroffener Artikel
Yerba Mate Tee grün und weiß
Marke: Kharta Khadra
Inhalt: 250 Gramm
Mindesthaltbarkeitsdatum: 04.2028
Chargennummer: Yerba Mate Tee grün: 0234, Yerba Mate Tee weiß: 0144
Inverkehrbringer: Orient Gate GmbH
Infobox
Anthrachinon ist ein von der Internationalen Agentur für Krebsforschung (IARC) als Karzinogen der Gruppe 2B (möglicherweise krebserregend) eingestufter Stoff.
Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (kurz: PAK) sind chemische Verbindungen aus Kohlenstoff und Wasserstoff. Sie können in verarbeiteten Lebensmitteln, die gegrillt, geräuchert, getrocknet oder geröstet wurden, vorkommen. PAK wirken krebsauslösend, erbgutschädigend und reproduktionstoxisch
* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller