Rückruf: Gesundheitsgefahr – Yerba Mate Tee

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Die Orient Gate GmbH informiert über den Rückruf von grünem und weißem Yerba Mate Tee. Nach Angaben des Unternehmens wurden Überschreitungen der Höchstwerte von Anthrachinon sowie polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) festgestellt. Das zuständige Ordnungsamt hat ein Verkaufsverbot erlassen.

Vom Verzehr des betroffenen Tees wird dringend abgeraten.

Betroffener Artikel

Yerba Mate Tee grün und weiß

Marke: Kharta Khadra

Inhalt: 250 Gramm

Mindesthaltbarkeitsdatum: 04.2028

Chargennummer: Yerba Mate Tee grün: 0234, Yerba Mate Tee weiß: 0144

Inverkehrbringer: Orient Gate GmbH

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

Infobox Anthrachinon ist ein von der Internationalen Agentur für Krebsforschung (IARC) als Karzinogen der Gruppe 2B (möglicherweise krebserregend) eingestufter Stoff. Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (kurz: PAK) sind chemische Verbindungen aus Kohlenstoff und Wasserstoff. Sie können in verarbeiteten Lebensmitteln, die gegrillt, geräuchert, getrocknet oder geröstet wurden, vorkommen. PAK wirken krebsauslösend, erbgutschädigend und reproduktionstoxisch



