Goldbraun und knusprig? Toaster bei Stiftung Warentest
Der Toaster gehört zur Grundausstattung fast aller Haushalte und sorgt in wenigen Minuten für knusprigen Toast. Die Geräte bieten verschiedene Bräunungsstufen für zwei oder vier Scheiben Toastbrot und viele auch Zusatzfunktionen wie Auftauen oder Aufwärmen oder einen Brötchenaufsatz. Die meisten Geräte haben eine herausziehbare Krümelschublade. Toaster sind einfach zu bedienen und besonders beim Frühstück heute kaum mehr wegzudenken.
Wie gut die Geräte wirklich sind, hat jetzt die Stiftung Warentest untersucht
Gleichmäßig goldbraun schaffen nicht alle
Gute Nachrichten für alle Frühstücksfans: Wer knusprigen Toast will, findet eine große Auswahl an guten Geräten. Die Stiftung Warentest hat 30 Toaster geprüft – vom kompakten Zweischeiben-Modell bis zum Familiengerät für vier Scheiben. Die Preisspanne reicht von 23 bis 160 Euro. Doch bei einem wichtigen Punkt haben viele Geräte Schwächen.
Im Test waren 18 klassische Kompakttoaster und 12 Langschlitztoaster, darunter Modelle von Bosch, Philips, Braun, Smeg und KitchenAid. Während kompakte Zweischeiben-Toaster schon für rund 25 Euro zu haben sind, kosten Vierer-Modelle meist deutlich mehr. Die Geräte unterscheiden sich nicht nur im Preis, sondern auch in Performance, Komfort und Tempo.
„Wir haben rund 3.700 Toastscheiben geröstet, um den perfekten goldbraunen Toast zu finden“, erklärt Roman Schukies, Experte für Haushaltsgeräte bei der Stiftung Warentest. „Die größte Schwäche: Viele Geräte bräunen nicht besonders gleichmäßig. Sie hinterlassen Streifen, helle Flecken oder sogar verbrannte Areale.“ Beim Tempo gibt es große Unterschiede: Der schnellste Toaster braucht nur 80 Sekunden, der langsamste über zweieinhalb Minuten. Wichtig zu wissen: Höhere Reglerstufen bedeuten nicht mehr Hitze, sondern nur längere Röstzeit.
Ein praktischer Tipp des Experten: Wer einzelne Brötchen aufbacken will, spart mit dem Toaster Strom gegenüber dem Backofen. Und Vorsicht bei zu dunklem Toast – dabei kann gesundheitsschädliches Acrylamid entstehen. Goldbraun ist goldrichtig.
Quelle: Stiftung Warentest