Goldbraun und knusprig? Toaster bei Stiftung Warentest

Der Toaster gehört zur Grundausstattung fast aller Haushalte und sorgt in wenigen Minuten für knusprigen Toast. Die Geräte bieten verschiedene Bräunungsstufen für zwei oder vier Scheiben Toastbrot und viele auch Zusatzfunktionen wie Auftauen oder Aufwärmen oder einen Brötchenaufsatz. Die meisten Geräte haben eine herausziehbare Krümelschublade. Toaster sind einfach zu bedienen und besonders beim Frühstück heute kaum mehr wegzudenken.

Wie gut die Geräte wirklich sind, hat jetzt die Stiftung Warentest untersucht

Gleichmäßig goldbraun schaffen nicht alle Gute Nachrichten für alle Frühstücksfans: Wer knusprigen Toast will, findet eine große Auswahl an guten Geräten. Die Stiftung Warentest hat 30 Toaster geprüft – vom kompakten Zweischeiben-Modell bis zum Familiengerät für vier Scheiben. Die Preisspanne reicht von 23 bis 160 Euro. Doch bei einem wichtigen Punkt haben viele Geräte Schwächen.