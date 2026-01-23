Rückruf: Next ruft weihnachtliche Geschirrteile zurück

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Next Retail Ltd. ruft weihnachtliche Geschirrteile in zwei Ausführungen zurück. Betroffen ist eine Schale sowie ein Tellerchen in Lebkuchenmann Form. Der Rückruf erfolgt laut Next, nachdem festgestellt wurde, dass die Emailleschicht der Artikel während des Gebrauchs reißen oder gar abplatzen kann. Dadurch besteht die Gefahr von Verletzungen, wenn versehentlich Teile des abgelösten Emaille Materials verschluckt werden.

Von der weiteren Verwendung wird daher abgeraten!

Betroffene Artikel

Lebkuchen-Snackschale

Artikelnummer: AN8859

Servierteller in Gingerbread Form

Artikelnummer: AW2342

Wer betroffene Ware gekauft hat, wird gebeten sich an NEXT zu wenden um eine Rückerstattung des Kaufpreises zu erhalten. Onlinekunden wurden direkt kontaktiert.

Produktabbildungen: Next Retail Ltd

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

Quelle: www.produktwarnung.eu



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller