Rückruf: Next ruft weihnachtliche Geschirrteile zurück
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
Next Retail Ltd. ruft weihnachtliche Geschirrteile in zwei Ausführungen zurück. Betroffen ist eine Schale sowie ein Tellerchen in Lebkuchenmann Form. Der Rückruf erfolgt laut Next, nachdem festgestellt wurde, dass die Emailleschicht der Artikel während des Gebrauchs reißen oder gar abplatzen kann. Dadurch besteht die Gefahr von Verletzungen, wenn versehentlich Teile des abgelösten Emaille Materials verschluckt werden.
Von der weiteren Verwendung wird daher abgeraten!
Betroffene Artikel
Lebkuchen-Snackschale
Artikelnummer: AN8859
Servierteller in Gingerbread Form
Artikelnummer: AW2342
Wer betroffene Ware gekauft hat, wird gebeten sich an NEXT zu wenden um eine Rückerstattung des Kaufpreises zu erhalten. Onlinekunden wurden direkt kontaktiert.
Quelle: www.produktwarnung.eu
