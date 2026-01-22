Stiftung Warentest: Abschminkprodukte – Keine Chance für Schminke

Abschminken ist ein wichtiger Bestandteil der Hautpflege – besonders am Abend. Make-up, Schmutzpartikel und Talg setzen sich im Laufe des Tages auf der Haut ab und können Poren verstopfen. Wird das Gesicht nicht gründlich gereinigt, begünstigt das Unreinheiten, Hautirritationen und vorzeitige Hautalterung.

Sanfte Reinigungsprodukte, abgestimmt auf den jeweiligen Hauttyp, entfernen Make-up effektiv, ohne die Haut auszutrocknen. Anschließende Pflege wie Feuchtigkeitscreme oder Serum unterstützt die Regeneration der Haut über Nacht. Wer regelmäßig abschminkt, sorgt für ein frisches Hautbild und langfristig für gesunde Haut.

Gute Nachrichten für Beauty-Fans: Die Stiftung Warentest hat 16 Abschminkprodukte geprüft – von Mizellenwässern über Einmaltücher bis zu wiederverwendbaren Pads. Das Ergebnis: Die Mehrzahl der Produkte entfernt selbst wasserfestes Make-up gut. Und das Beste: Schon für wenig Geld gibt es empfehlenswerte Helfer.

Die Stiftung Warentest hat sieben Mizellenwässer, sieben feuchte Einmaltücher und zwei wiederverwendbare Abschminkpads geprüft. Alle sollen dekorative Kosmetik entfernen – sogar wasserfeste. Mindestens 21 Probandinnen pro Produkt mussten sich zunächst mit wasserfester Mascara und mindestens zwei weiteren Make-up-Produkten schminken, um frühestens vier Stunden später alles wieder zu entfernen.

Beim Schminken und Abschminken gilt eine einfache, aber etwas unbequeme Regel: Was morgens mit Fleiß und Hingabe ins Gesicht gemalt und getuscht wird, muss spätestens abends mit Akribie und Geduld wieder runter. „Abschminken ist nichts für Eilige – schon gar nicht, wenn Wimpern, Lider und Lippen mit wasserfesten und deshalb besonders haltbaren Make-up-Produkten verschönert wurden“, erklärt Lea Lukas, Kosmetikexpertin der Stiftung Warentest. Doch womit klappt es am besten? Die Mehrzahl der 16 Make-up-Entferner schneidet gut ab. Im Vergleich der drei Produktgruppen gibt es keinen klaren Sieger.

Wie Mizellenwässer und Tücher funktionieren

Die Mizellenwässer und feuchten Tücher reinigen, indem sie Schminke, Schmutz und Fett lösen und aufnehmen. Klassische Seifen arbeiten nach einem ähnlichen Prinzip. Verantwortlich sind waschaktive Substanzen, die Tenside. Mizellen bestehen aus winzigen Tensidmolekülen – nur wenige Nanometer groß. Aussagen der Anbieter, dass die Mizellenwässer „mild“, „sanft“ oder „schonend“ reinigen, bestätigten die Probandinnen mehrheitlich.

Wiederverwendbare Pads als Alternative

Erstmals hat die Stiftung Warentest auch waschbare und daher wiederverwendbare Pads geprüft. Sie sollen Make-up nur mithilfe von Wasser entfernen. Kann das funktionieren? Die Tester sagen: Ja! Die Pads bestehen aus synthetischen Mikrofasergemischen und es ist das Material an sich, das für Sauberkeit sorgt. Kosmetische Inhaltsstoffe enthalten die Pads nicht. Die Hersteller erklären das Prinzip so: Die Millionen feinen Fasern sind deutlich dünner als ein Haar. So gelangen sie tief in die Poren und sogar wasserfestes Make-up verfängt sich in ihnen.

Gut verträglich für Augen und Haut

Insgesamt gab es für die Produkte im Test viel Lob. Keine Probandin brach wegen Hautproblemen oder Unverträglichkeiten ab. Auch im Augenbereich konnten alle die ausgegebene Mascara problemlos wieder entfernen.

Anzeige – Alle Infos und die ausführlichen Testergebnisse gibt es in der Februar-Ausgabe der Stiftung Warentest oder online unter www.test.de/abschminken.

Quelle: Stiftung Warentest