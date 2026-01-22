Rückruf: Trinkgläser von Flying Tiger Copenhagen

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Das Unternehmen Flying Tiger Copenhagen ruft Trinkgläser mit Blumenmotiven und der Artikelnummer 3060031 zurück. Betroffen sind alle Chargen aus dem Verkaufszeitraum seit Januar 2025. Das Unternehmen teilt lediglich mit, „Das Produkt entspricht nicht den EU-Vorschriften für Lebensmittelkontakt.“

Von der weiteren Verwendung wird daher abgeraten!

Betroffener Artikel

Trinkgläser

Inhalt: 220ml

Design: Verschiedene Blumen

Artikelnummer: 3060031

Chargen: alle

Verkauft seit Januar 2025

Verbraucher werden gebeten, betroffene Gläser gegen Rückerstattung des vollen Kaufpreises an die nächste Flying Tiger Copenhagen-Filiale zurückzugeben.

Abbildung: Flying Tiger Copenhagen

Kundeninformation >

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

Quelle: www.produktwarnung.eu



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller