Rückruf: Trinkgläser von Flying Tiger Copenhagen
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
Das Unternehmen Flying Tiger Copenhagen ruft Trinkgläser mit Blumenmotiven und der Artikelnummer 3060031 zurück. Betroffen sind alle Chargen aus dem Verkaufszeitraum seit Januar 2025. Das Unternehmen teilt lediglich mit, „Das Produkt entspricht nicht den EU-Vorschriften für Lebensmittelkontakt.“
Von der weiteren Verwendung wird daher abgeraten!
Betroffener Artikel
Trinkgläser
Inhalt: 220ml
Design: Verschiedene Blumen
Artikelnummer: 3060031
Chargen: alle
Verkauft seit Januar 2025
Verbraucher werden gebeten, betroffene Gläser gegen Rückerstattung des vollen Kaufpreises an die nächste Flying Tiger Copenhagen-Filiale zurückzugeben.
Abbildung: Flying Tiger Copenhagen
Quelle: www.produktwarnung.eu
* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller