Safety Gate warnt vor Gesichtsmasken Grüne Heilerde von CATTIER PARIS
Safety Gate Meldung – Wichtige Verbraucherinformation
Das EU Schnellwarnsystem Safety Gate (vormals RAPEX) hat in der der Meldung SR/00113/26 vom 15.01.2026 eine Warnung zu Gesichtsmasken Grüne Heilerde Typ Pfefferminze der Marke CATTIER PARIS mit der Chargennummer 918446FOL01 veröffentlicht.
Wie über das EU-Portal mitgeteilt wird, entspricht das Produkt aufgrund übermäßiger Konzentrationen von Blei, Arsen und Nickel nicht der Kosmetikverordnung. Die Schwermetalle Blei, Arsen haben eine toxische Wirkung. Nickel kann Hautreizungen verursachen, Sensibilisierung auslösen oder allergische Reaktionen hervorrufen.
Von der Anwendung betroffener Gesichtsmasken wird daher dringend abgeraten!
Betroffener Artikel
Bild(er): Safety Gate – © Europäische Gemeinschaften, 1995- 2025 – Bilder anklicken für Detailansicht
Die Generaldirektion Gesundheit und Verbraucherschutz der Europäischen Kommission informiert:
Warnnummer SR/00113/26 vom 15.01.2026
Gesichtsmaske Grüne Heilerde
Typ: Pfefferminze
Marke: CATTIER PARIS
Chargennummer: 918446FOL01
Barcode: 3283950927963
Ursprungsland: Frankreich
Der Meldung zufolge wurde der Verkauf mit Datum des Inkrafttretens 04/12/2025 eingestellt.
Wir empfehlen die Vernichtung oder Rückgabe im Handel
Wöchentliche Übersichten der Safety Gate Meldungen (vormals RAPEX), kostenlos in Englischer Sprache veröffentlicht auf https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport © Europäische Union, 2005 – 2026
Die in dieser wöchentlichen Übersicht veröffentlichten Informationen wurden von den offiziellen Kontaktstellen der EU- und EFTA-EWR-Mitgliedstaaten mitgeteilt. Gemäβ Anhang II Ziffer 10 der Richtlinie über allgemeine Produktsicherheit (2001/95/EG), ist der meldende Mitgliedstaat für die Informationen verantwortlich. Die Kommission übernimmt keine Verantwortung für die Korrektheit der bereitgestellten Informationen.
Deutsche Übersetzung dieser Meldung: ©produktwarnung.eu / 2026
Die Verantwortung für die Übersetzung obliegt produktwarnung.eu
Im Zweifelsfall gilt immer die Fassung des Originaldokuments!
Quelle: www.produktwarnung.eu