CleanKids-Magazin

Safety Gate warnt vor Gesichtsmasken Grüne Heilerde von CATTIER PARIS

Safety Gate Meldung – Wichtige Verbraucherinformation

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Das EU Schnellwarnsystem Safety Gate (vormals RAPEX) hat in der der Meldung SR/00113/26 vom 15.01.2026 eine Warnung zu Gesichtsmasken Grüne Heilerde Typ Pfefferminze der Marke CATTIER PARIS mit der Chargennummer 918446FOL01 veröffentlicht. 

Wie über das EU-Portal mitgeteilt wird, entspricht das Produkt aufgrund übermäßiger Konzentrationen von Blei, Arsen und Nickel nicht der Kosmetikverordnung. Die Schwermetalle Blei, Arsen haben eine toxische Wirkung. Nickel kann Hautreizungen verursachen, Sensibilisierung auslösen oder allergische Reaktionen hervorrufen.

Von der Anwendung betroffener Gesichtsmasken wird daher dringend abgeraten!

Betroffener Artikel

Bild(er): Safety Gate – © Europäische Gemeinschaften, 1995- 2025 – Bilder anklicken für Detailansicht

Die Generaldirektion Gesundheit und Verbraucherschutz der Europäischen Kommission informiert:

Warnung vor Gesichtsmasken Grüne Heilerde Typ Pfefferminze von CATTIER PARIS Warnung vor Gesichtsmasken Grüne Heilerde Typ Pfefferminze von CATTIER PARIS

Warnnummer SR/00113/26 vom 15.01.2026

Gesichtsmaske Grüne Heilerde
Typ: Pfefferminze
Marke: CATTIER PARIS
Chargennummer: 918446FOL01
Barcode: 3283950927963
Ursprungsland: Frankreich

Der Meldung zufolge wurde der Verkauf mit Datum des Inkrafttretens 04/12/2025 eingestellt.

Wir empfehlen die Vernichtung oder Rückgabe im Handel

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung
Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

 

Wöchentliche Übersichten der Safety Gate Meldungen (vormals RAPEX), kostenlos in Englischer Sprache veröffentlicht auf https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport © Europäische Union, 2005 – 2026

Die in dieser wöchentlichen Übersicht veröffentlichten Informationen wurden von den offiziellen Kontaktstellen der EU- und EFTA-EWR-Mitgliedstaaten mitgeteilt. Gemäβ Anhang II Ziffer 10 der Richtlinie über allgemeine Produktsicherheit (2001/95/EG), ist der meldende Mitgliedstaat für die Informationen verantwortlich. Die Kommission übernimmt keine Verantwortung für die Korrektheit der bereitgestellten Informationen.

Deutsche Übersetzung dieser Meldung: ©produktwarnung.eu / 2026

Die Verantwortung für die Übersetzung obliegt produktwarnung.eu
Im Zweifelsfall gilt immer die Fassung des Originaldokuments!

 

Quelle: www.produktwarnung.eu 

 