Produktrückruf: NÉONAIL ruft Netzteile für NÉONAIL LED/UV Lampen zurück

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Die Cosmo Beauty Brand House GmbH ruft Netzteile für die NÉONAIL LED/UV Lampe 12W/36W zurück, nachdem im Rahmen einer routinemäßigen Kontrolle Produktionsfehler bei Netzteilen der UV-LED-Lampen festgestellt wurden. Grund für den Produktrückruf ist eine unzureichende – technisch vorgeschriebene Isolierung – des im Gehäuse der Netzteile verbauten Transformators und es fehlt ein Y-Kondensator, der das Netzteil vor einem elektrischen Durchschlag schützt.

Hierdurch kann nicht ausgeschlossen werden, dass es bei der Benutzung des Netzteils zu einem Stromschlag kommt.

Außerdem sind Steckerabmessungen (Durchmesser und Abstand untereinander) fehlerhaft, was zu Schwierigkeiten beim Einführen in die Steckdose führen kann.

Von der weiteren Verwendung betroffener Netzteile wird daher dringend abgeraten!

Betroffener Artikel

NÉONAIL LED/UV Lampe 12W/36W

Produktnummer: 7991

EAN-Code: 5903657800977

Chargennummern von C3K001000AU bis C3K022599AU

Betroffen ist ausschließlich das Netzteil vom Typ XH-CE241000-A1

Folgende Artikel, die das Netzteil enthalten, sind betroffen:

NEONAIL LED Lampe Eco 3

NEONAIL Nagellack Set 21 Tage Basic

NEONAIL Starter Set 21 Days

NEONAIL Starter Set 21 Days Basic, 1 St

NEONAIL Starter Set 21 Days, 1 St

NEONAIL Starter Set First Choice

Ob das Netzteil ihrer Lampe betroffen ist, können sie durch Abgleich der oben genannten Chargennummern identifizieren.

Diese finden Sie auf dem Aufkleber auf der Unterseite der Lampe (Abbildung oben) sowie auf der Unterseite der Verpackung.

Um ein Austausch Netzteil zu erhalten, bitte über den Button Ersatznetzteil anfordern den Kundenservice kontaktieren.

Kundeninformation > Ersatznetzteil anfordern >

Produktabbildungen: NÉONAIL

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

Quelle: www.produktwarnung.eu



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller