Rückruf: Kinder Teeservice Spielset von Flying Tiger
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
Das Unternehmen Flying Tiger Copenhagen informiert über den Rückruf des Artikels Kinder Teeservice Spielset mit der Artikelnummer 3058431 zurück. Betroffen sind alle Chargen aus dem Verkaufszeitraum seit Juli 2024. Wie das Unternehmen mitteilt, können sich Kleinteile vom Deckel der Teekanne und den Metallverschlüssen des Aufbewahrungsbehälters lösen.
Für kleine Kinder besteht daher die Gefahr des Verschluckens und schlimmstenfalls Erstickungsgefahr.
Kunden sollten dieses Produkt sofort aus der Reichweite von Kleinkindern entfernen.
Betroffener Artikel
Tea Time: Kinder Teeservice
Artikelnummer: 3058431
Chargen: alle
Im Verkauf seit Juli 2024
Verbraucher werden gebeten, das Spielzeug gegen Rückerstattung des vollen Kaufpreises an die nächste Flying Tiger Copenhagen-Filiale zurückzugeben.
Abbildung: Flying Tiger Copenhagen
Quelle: www.produktwarnung.eu
* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller