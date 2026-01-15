Rückruf: Kinder Teeservice Spielset von Flying Tiger

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Das Unternehmen Flying Tiger Copenhagen informiert über den Rückruf des Artikels Kinder Teeservice Spielset mit der Artikelnummer 3058431 zurück. Betroffen sind alle Chargen aus dem Verkaufszeitraum seit Juli 2024. Wie das Unternehmen mitteilt, können sich Kleinteile vom Deckel der Teekanne und den Metallverschlüssen des Aufbewahrungsbehälters lösen.

Für kleine Kinder besteht daher die Gefahr des Verschluckens und schlimmstenfalls Erstickungsgefahr.

Kunden sollten dieses Produkt sofort aus der Reichweite von Kleinkindern entfernen.

Betroffener Artikel

Tea Time: Kinder Teeservice

Artikelnummer: 3058431

Chargen: alle

Im Verkauf seit Juli 2024

Verbraucher werden gebeten, das Spielzeug gegen Rückerstattung des vollen Kaufpreises an die nächste Flying Tiger Copenhagen-Filiale zurückzugeben.

Abbildung: Flying Tiger Copenhagen

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

Quelle: www.produktwarnung.eu



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller