Vorsicht: Nahrungsergänzungsmittel können Medikamente beeinflussen

Nahrungsergänzungsmittel kommen meist als Tabletten, Kapseln, Pulver oder Tropfen daher und sollen die normale Ernährung ergänzen. Eine ausgewogene Ernährung deckt den Bedarf an Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen jedoch meist ab. Zu hoch dosierte Nahrungsergänzungsmittel können Nebenwirkungen haben oder sogar schaden – besonders bei langfristiger Einnahme.

Nahrungsergänzungsmittel können sinnvoll sein, z. B. bei ärztlich festgestelltem Mangel, sollten aber nicht ohne Rücksprache mit Arzt oder Apotheke eingenommen werden.