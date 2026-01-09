Mystery-Boxen und Secret Packs: Das Geschäft mit der Neugier

Sie versprechen Nervenkitzel und wertvolle Glücksgriffe – sogenannte Mystery-Boxen oder Secret Packs. Man findet sie europaweit an Automaten und im Internet. Doch wer glaubt, hier stets echte Retouren aus dem Online-Handel oder tolle Schnäppchen zu ergattern, kann schnell enttäuscht werden. Das Europäische Verbraucherzentrum (EVZ) Deutschland macht auf ein Geschäftsmodell mit Glückspielcharakter aufmerksam und erläutert, welche Rechte Verbraucherinnen und Verbraucher haben.

Manfred S. wartet mit seiner Familie in Mailand auf den Zug zurück nach Frankfurt. In der Bahnhofshalle entdeckt seine Tochter einen knallbunten Automaten: „Ungeöffnete Pakete – 20 Euro!“. Er kauft ihr eine dieser sogenannten Mystery-Boxen. Der Inhalt: eine zu kleine Handyhülle, ein undefinierbares Kabel, Hundespielzeug – nur die Handwärmer taugen etwas. Den Rest entsorgen sie direkt am Bahnhof. Später sieht Manfred S. im Internet, dass es zahlreiche Anbieter gibt, die diese Überraschungsboxen online in verschiedensten Preisklassen verkaufen.

Welches „Mystery“ steckt wirklich in den Boxen?

Die Retourenquote im Online-Handel ist dieses Jahr laut einer Schätzung der Universität Bamberg besonders hoch. Doch die zurückgeschickten Artikel neu zu verpacken und erneut zu verkaufen kann je nach Produktart aufwendig sein.

Deshalb suchen die Händler nach neuen Geschäftsmodellen, um die Ware zu verwerten. Ob tatsächlich echte Retouren in den Paketen stecken, wie diese zusammengestellt und ob Wertvolles zuvor herausgefischt wird, können Verbraucher kaum überprüfen. Das Investigativ-Team von „Die Spur“ ist dem Geschäftsmodell auf den Grund gegangen: Mystery-Boxen: Mogelei bei Retouren – Die Spur | ZDF-Doku

Ein europaweites Phänomen

Wie Pilze schießen sie aus dem Boden: die Verkaufsautomaten stehen europaweit an Bahnhöfen, Flughäfen und Einkaufszonen. Zudem gelangen die Mystery-Boxen über Online-Plattformen leicht zu Verbraucherinnen und Verbrauchern in der gesamten EU.

Bevor die Artikel in der Box landen, wandern sie oft über mehrere Landesgrenzen. Käuferinnen und Käufer wissen daher meist weder, wo die Waren hergestellt wurden, noch in welchem Land sie zuletzt sortiert oder verpackt wurden. Die intransparente Lieferkette kann auch zu mangelnder Sicherheit führen: fehlende Qualitätskontrollen, Beschädigungen und unsachgemäße Lagerung sind denkbar.

Welche Rechte gelten beim Kauf von Mystery-Boxen?

Wer vom Inhalt einer im Internet bestellten Mystery-Box enttäuscht ist, kann die Ware gemäß dem EU-weit gültigen 14-tägigen Widerrufsrecht zurücksenden. Dieses Recht kann auch nicht per AGB ausgeschlossen werden. Dabei muss die Box komplett zurück – einzelne Artikel können nicht separat zurückgegeben werden. Die Kosten für die Rücksendung trägt oft der Kunde. Wurde die Box am Automaten gekauft, gibt es kein Recht auf Umtausch oder eine Erstattung. Ist die Ware hingegen beschädigt oder defekt, greift sowohl beim Online-Kauf als auch am Automaten die gesetzliche Gewährleistung, und eine Reklamation ist möglich.

Glücksspiel statt Glücksgriff

In den sozialen Medien kursieren zahlreiche Videos, in denen Influencer Mystery-Boxen auspacken und einzigartige oder wertvolle Ware wie ein iPhone präsentieren. Diese Clips erzielen viele Klicks – und wecken falsche Hoffnungen. Tatsächlich ist die Wahrscheinlichkeit, selbst eine hochwertige Box zu erhalten, sehr gering.

Das Prinzip dahinter ist wie beim Glücksspiel: Viel Ungewissheit, geringe Gewinnchancen – und der Drang, noch einmal zuzugreifen. Für Verbraucherinnen und Verbraucher kann das schnell teuer werden. Vergleichbare Mechanismen finden sich auch im digitalen Raum: In Videospielen locken sogenannte Lootboxen mit zufällig generierten Inhalten wie Waffen, Kleidung oder anderen Items.

Risiken für Kinder und Jugendliche

Besonders bedenklich wird es bei fehlendem Jugendschutz, wenn Kinder und Jugendliche ungehinderten Zugang zu den Verkaufsautomaten haben. Dabei reagieren gerade sie besonders anfällig auf Glückspielmechanismen.

Zudem können die Boxen Produkte enthalten, die für Minderjährige ungeeignet oder sogar gefährlich sind. Berichte über Schlagringe oder Taser zeigen, dass diese Mystery-Boxen nicht nur enttäuschend, sondern riskant sein können.

Quelle: Europäisches Verbraucherzentrum Deutschland