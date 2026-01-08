Rückruf: Glasfremdkörper in EDEKA Herzstücke Klassik Baguette zum Aufbacken

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Die Sinnack Backspezialitäten GmbH & Co. KG informiert über den Rückruf des Artikels EDEKA Herzstücke Klassik Baguette zum Aufbacken in der 250g-Verpackung, mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 14.02.2026 und der Chargennummer L155122 21 zurück. Wie das Unternehmen mitteilt, kann nicht ausgeschlossen werden, dass in einzelnen Packungen Glasfremdkörper enthalten sein könnten.

Vom Verzehr wird daher abgeraten!

Der Artikel wurde regional in Nordrhein-Westfalen sowie in angrenzenden Teilen von Niedersachsen und Rheinland-Pfalz vorwiegend bei EDEKA und Marktkauf angeboten.

Betroffener Artikel

EDEKA Herzstücke Klassik Baguette zum Aufbacken

Inhalt: 250g-Verpackung

Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 14.02.2026

Chargennummer L155122 21

Diese Angaben befinden sich auf der Oberseite der Verpackung.

Kund:innen, die das entsprechende Produkt gekauft haben, können dieses gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassenbons in ihren Einkaufsstätten zurückgeben.

Kundenservice

Anfragen von Verbraucher:innen beantwortet der Kundenservice der Sinnack Backspezialitäten GmbH & Co. KG unter der Rufnummer 02871 25 05-0 (8.00 Uhr bis 16.00 Uhr).

Kundeninformation >

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

Hintergrund Fremdkörper ACHTUNG! Gesundheitsgefahr!



Metallische Fremdkörper, Glasscherben oder Glassplitter, Holz- und Kunststoffsplitter können zu ernsthaften Verletzungen im Mund- und Rachenraum sowie zu inneren Verletzungen oder Blutungen führen! Verbraucher die einen der betroffenen Artikel besitzen, sollten betroffene Produkte NICHT mehr verwenden und dem Handel zurückbringen

Quelle: www.produktwarnung.eu



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller