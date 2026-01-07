Rückruf: DEPOT ruft Teller wegen Zink Grenzwertüberschreitung zurück
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
DEPOT informiert über den Rückruf von Speisetellern mit der Bezeichnung Nino aus dem Verkaufszeitraum 19.09.2024 bis 24.12.2025. Wie das Unternehmen mitteilt, weist die betroffene Charge eine Grenzwertüberschreitung des Metalls Zink auf. Bei Verwendung der Teller muss mit möglichen negativen gesundheitlichen Auswirkungen gerechnet werden.
Von der weiteren Verwendung wird abgeraten!
Betroffener Artikel
Teller Nino
Artikelnummer: JMO0053778
EAN: 4051281733282
Verkaufszeitraum: 19.09.2024 bis 24.12.2025
Betroffene Teller können auch ohne Vorlage des Kassenbons in jeder DEPOT Filiale zurückgegeben werden, der Kaufpreis wird erstattet.
Kundenservice
Weitere Informationen über den DEPOT Kundenservice unter kundenservice@depot-online.com
Quelle: www.produktwarnung.eu
