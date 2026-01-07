Rückruf: DEPOT ruft Teller wegen Zink Grenzwertüberschreitung zurück

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

DEPOT informiert über den Rückruf von Speisetellern mit der Bezeichnung Nino aus dem Verkaufszeitraum 19.09.2024 bis 24.12.2025. Wie das Unternehmen mitteilt, weist die betroffene Charge eine Grenzwertüberschreitung des Metalls Zink auf. Bei Verwendung der Teller muss mit möglichen negativen gesundheitlichen Auswirkungen gerechnet werden.

Von der weiteren Verwendung wird abgeraten!

Betroffener Artikel

Teller Nino

Artikelnummer: JMO0053778

EAN: 4051281733282

Verkaufszeitraum: 19.09.2024 bis 24.12.2025

Betroffene Teller können auch ohne Vorlage des Kassenbons in jeder DEPOT Filiale zurückgegeben werden, der Kaufpreis wird erstattet.

Kundenservice

Weitere Informationen über den DEPOT Kundenservice unter kundenservice@depot-online.com

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

