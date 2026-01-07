Kefir selbst herstellen – Da freut sich der Darm

Kefir ist ein fermentiertes Milchgetränk, das mithilfe von Kefirkulturen hergestellt wird. Er schmeckt leicht säuerlich, erfrischend und enthält lebende Milchsäurebakterien und Hefen, die die Darmflora unterstützen können. Kefir ist meist leichter verdaulich als normale Milch, da ein Teil der Laktose während der Fermentation abgebaut wird. Neben Kalzium liefert er auch Eiweiß und Vitamine.

Nach den üppigen Plätzchenrunden und fettigem Weihnachtsessen der Feiertage freut sich der Darm über gesunde Mikroorganismen. Wer also regelmäßig zu Sauermilchprodukten wie Kefir oder Buttermilch greift, unterstützt seine Darmgesundheit. Selbstgemachter Kefir ist nicht nur gesund, sondern auch überraschend einfach zuzubereiten.

Alles, was benötigt wird, sind frische Milch und Kefirknospen, die die Fermentation starten. Bereits nach zwölf bis 48 Stunden wird die Milch in ein cremiges, leicht spritziges Getränk verwandelt, das dem Darm gut tut und vielfältig verwendbar ist. „Im Gegensatz zum gekauften „Kefir mild“ aus dem Supermarkt entwickelt sich bei der Herstellung von selbstgemachtem Kefir eine größere Vielfalt an nützlichen Mikroorganismen. Neben Milchsäurebakterien mischen dort auch Hefen mit, die aus Milchzucker Kohlendioxid und sehr geringe Mengen Alkohol produzieren. Dadurch schmeckt selbst gemachter Kefir prickelnd und intensiv.

Gekaufter „Kefir mild“ enthält wenig bis keine aktiven Hefen und wird mit Hilfe von standardisierten Bakterienkulturen hergestellt“, erklärt Ernährungsexpertin Katrin Böttner von der Verbraucherzentrale NRW. Kefir lässt sich vielseitig einsetzten– beispielsweise mit püriertem Obst in Smoothies, im Müsli oder als Zutat für Saucen.

Wer nicht selber fermentieren möchte, tut seinem Darm aber auch mit gekauftem Kefir, Joghurt, Ayran oder Buttermilch etwas Gutes. Am besten regelmäßig und in der puren Variante ohne Zucker, Fruchtkonzentrate oder Zusatzstoffe genießen.