Die fünf teuersten Fehler beim Autokauf

Beim Kauf eines Gebrauchtwagens sollten Zustand, Laufleistung und Wartungshistorie ganz genau geprüft werden. Wichtig sind ein lückenloses Serviceheft, welches auch mit der Laufleistung und dem Zustand übereinstimmt, ein aktueller TÜV-Bericht und eine Probefahrt. Der letzte TÜV Bericht sollte auch genau angeschaut werden. Außerdem lohnt sich ein Vergleich ähnlicher Angebote, um den Preis realistisch einzuschätzen. Beim Händler besteht für Käufer:innen meist Gewährleistung, beim Privatkauf hingegen nicht – das sollte man sich vor dem Kauf genau überlegen.

Richtig prüfen, fair handeln

Der Autokauf ist eine große Investition – umso wichtiger, typische Fehler zu vermeiden. Unüberlegte Entscheidungen oder fehlende Informationen werden schnell teuer. Die Debeka, eine der größten Versicherungen und Bausparkassen in Deutschland, kennt die fünf häufigsten und kostspieligsten Fehler beim Autokauf und weiß, wie sie sich ganz einfach vermeiden lassen.

Fehlende Fahrzeugprüfung

Viele Käufer verlassen sich allein auf den äußeren Eindruck und die Angaben des Verkäufers, ohne das Auto technisch prüfen zu lassen. Daher immer eine Begutachtung durch eine unabhängige Werkstatt oder einen Sachverständigen vereinbaren. So werden Mängel sichtbar, bevor es zu spät ist.

Kein Blick ins Serviceheft

Wartungs- und Reparaturverläufe werden übersehen oder gar nicht erst kontrolliert. Ein lückenhaftes oder gefälschtes Serviceheft kann ein Hinweis auf fehlende Pflege sein. Das Scheckheft immer zeigen lassen und auf regelmäßige Einträge achten. Bei Unsicherheiten einfach bei der Werkstatt oder beim letzten Besitzer nachfragen.

Unklare Rechtslage beim Privatkauf

Wer privat kauft, verzichtet oft unwissentlich auf Gewährleistung und kann später keine Ansprüche bei Mängeln geltend machen. Daher sollte sich jeder Käufer genau über seine Rechte informieren. Kaufvertrag sorgfältig lesen! Wer auf Nummer sicher gehen will und das Auto bei einem Händler kauft, sollte eine Garantie in Erwägung ziehen.

Fehlende Probefahrt

Aus Zeitmangel oder Vertrauen in den Verkäufer verzichten viele auf eine Probefahrt – teure Überraschungen inklusive. Dabei ist eine Probefahrt Pflicht! Auf Geräusche, Fahrverhalten und Elektronik achten und alle Funktionen ausgiebig testen.

Überstürzte Kaufentscheidung

Schnäppchenjäger greifen bei vermeintlich günstigen Angeboten sofort zu, ohne Vergleich oder Recherche. Immer mehrere Angebote vergleichen: Marktpreise prüfen, über das Modell informieren und in Ruhe und ohne Druck handeln.

Die richtige KFZ-Versicherung nicht vergessen

Nach dem Kauf muss das Fahrzeug versichert werden. Die KFZ-Haftpflicht ist gesetzlich vorgeschrieben, Teil- oder Vollkasko können zusätzlichen Schutz bieten. Verschiedene Angebote, auf Leistungen und Preise achten und prüfen, welche Versicherung zu Fahrzeug und Fahrverhalten passt.