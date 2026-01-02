Rückruf: LEDVANCE ruft OSRAM GX53 LED-Leuchtmittel zurück
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
Die LEDVANCE GmbH informiert über den Rückruf von LED-Lampen des Typs GX53, die zwischen Juni 2024 und Mai 2025 in Verkehr gebracht wurden. Wie das Unternehmen mitteilt, kann es bei einigen Herstelllosen der GX53-LED Lampen dazu kommen, dass sich die Kunststoffabdeckung (der sogenannte Diffusor) bereits bei geringer Krafteinwirkung lösen lässt. Da der Diffusor die Nutzer vor direktem Kontakt mit stromführenden Teilen schützt, führt die beschriebene Qualitätsabweichung zu einem Stromschlagrisiko.
Betroffene Lampen sollten umgehend vom Stromnetz getrennt werden
Die betroffenen Produkte sind über den Fachhandel, Elektroeinzelhandel, Elektroinstallateure sowie über Online-Marktplätze und sonstige Einzelhändler (z.B. Baumärkte) verkauft oder installiert worden.
Betroffener Artikel
Folgende Produkttypen der Produktfamilie GX53, die zwischen Juni 2024 und Mai 2025 in Verkehr gebracht wurden, sind betroffen:
LED Leuchtmittel – warmweiß matt
LED STAR GX53 40 120° 4,9W/827 230V OSRAM
Identifizierungsnummer: AC45702
Losnummern: FL4j, FL4E, FL4H, FL4O, FL4R
EAN: 4058075433441
LED STAR GX53 40 120° 4,9W/840 230V OSRAM
Identifizierungsnummer: AC45703
Losnummern: FL4j, FL4E, FL4H, FL4O, FL4R
EAN: 4058075433465
Die Identifizierungsnummer und das Herstelllos befinden sich auf jedem Produkt und sind auch auf den Lampen selbst aufgedruckt:
Produkte mit anderen Identifizierungsnummern oder aus anderen Herstelllosen sind nach Unternehmensangaben nicht betroffen.
Falls Ihre Lampe von diesem Rückruf betroffen ist, kontaktieren Sie bitte umgehend den Kundenservice, um Anweisungen zu kostenloser Rückgabe und Umtausch zu erhalten. Verbraucher können betroffene Produkte zurückgeben und erhalten wahlweise Ersatz oder eine Erstattung.
Kundenservice
Der Kundendienst steht bei Rückfragen telefonisch unter +49 (0)89 780 673-100 oder per E-Mail an contact@ledvance.com zur Verfügung.
