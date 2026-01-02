Rückruf: LEDVANCE ruft OSRAM GX53 LED-Leuchtmittel zurück

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Die LEDVANCE GmbH informiert über den Rückruf von LED-Lampen des Typs GX53, die zwischen Juni 2024 und Mai 2025 in Verkehr gebracht wurden. Wie das Unternehmen mitteilt, kann es bei einigen Herstelllosen der GX53-LED Lampen dazu kommen, dass sich die Kunststoffabdeckung (der sogenannte Diffusor) bereits bei geringer Krafteinwirkung lösen lässt. Da der Diffusor die Nutzer vor direktem Kontakt mit stromführenden Teilen schützt, führt die beschriebene Qualitätsabweichung zu einem Stromschlagrisiko.

Betroffene Lampen sollten umgehend vom Stromnetz getrennt werden

Die betroffenen Produkte sind über den Fachhandel, Elektroeinzelhandel, Elektroinstallateure sowie über Online-Marktplätze und sonstige Einzelhändler (z.B. Baumärkte) verkauft oder installiert worden.

Betroffener Artikel

Folgende Produkttypen der Produktfamilie GX53, die zwischen Juni 2024 und Mai 2025 in Verkehr gebracht wurden, sind betroffen:

LED Leuchtmittel – warmweiß matt

LED STAR GX53 40 120° 4,9W/827 230V OSRAM

Identifizierungsnummer: AC45702

Losnummern: FL4j, FL4E, FL4H, FL4O, FL4R

EAN: 4058075433441

LED STAR GX53 40 120° 4,9W/840 230V OSRAM

Identifizierungsnummer: AC45703

Losnummern: FL4j, FL4E, FL4H, FL4O, FL4R

EAN: 4058075433465

Die Identifizierungsnummer und das Herstelllos befinden sich auf jedem Produkt und sind auch auf den Lampen selbst aufgedruckt:

Produkte mit anderen Identifizierungsnummern oder aus anderen Herstelllosen sind nach Unternehmensangaben nicht betroffen.



Falls Ihre Lampe von diesem Rückruf betroffen ist, kontaktieren Sie bitte umgehend den Kundenservice, um Anweisungen zu kostenloser Rückgabe und Umtausch zu erhalten. Verbraucher können betroffene Produkte zurückgeben und erhalten wahlweise Ersatz oder eine Erstattung.

Kundenservice

Der Kundendienst steht bei Rückfragen telefonisch unter +49 (0)89 780 673-100 oder per E-Mail an contact@ledvance.com zur Verfügung.

Kundeninformation >

Produktabbildung: LEDVANCE GmbH

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

Quelle: www.produktwarnung.eu



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller